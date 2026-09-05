Avtobusi protestnikov z bobni in baklami iz Like in Dalmacije zavzeli Zagreb

Ob 12. uri se v Zagrebu začenja velik protest z naslovom Hodi za Liko, hodi za Hrvaško, ki bo potekal zaradi 37.000 ton odvrženih nezakonitih in nevarnih odpadkov. Organizator protesta je civilna iniciativa Gospić je naš dom. Prvi protestniki so se začeli zbirati že dopoldne, poroča Net. hr.
Iz civilne iniciative Gospić je naš dom so hrvaške državljane pozvali, naj se v soboto opoldne udeležijo protesta Hodi za Liko, hodi za Hrvaško, s katerim želijo opozoriti na težave, povezane s 37.000 tonami nezakonito odloženih nevarnih odpadkov na območju Gospića.
Podpora protestu prihaja z vseh strani. Izrazili so jo tudi politiki ter druge civilne iniciative, med njimi iniciativa Za Hrvaško svobode, katere izjavo podpore protestu je podpisalo več kot 300 javnih oseb iz družbenega, znanstvenega, akademskega in kulturnega življenja ter predstavnikov civilnih združenj in organizacij civilne družbe.
"Pravica do zdravega okolja in zdravega življenja je temeljna človekova pravica, ne pa privilegij, za katerega si je treba prizadevati s protesti. Institucije in odgovorne osebe v njih morajo končno prevzeti odgovornost za malomarnost in opustitve," so sporočili podpisniki.
Kaj zahtevajo?
Na odru bodo govorili prebivalci Gospića, predstavniki okoljskih iniciativ in strokovnjaki. Organizatorji od države zahtevajo nujno sanacijo onesnažene lokacije, javno objavo analiz tal, vode in odpadkov, zaščito zdravja občanov ter ugotovitev odgovornosti za pomanjkljivosti v sistemu ravnanja z odpadki.
Pričakujejo veliko udeležbo občanov. Samo iz Gospića je proti Zagrebu organiziranih najmanj sedem avtobusov, prihod in podporo pa so napovedali tudi občani iz drugih delov Hrvaške. Protest je podprl tudi predsednik Zoran Milanović. Udeležbo so napovedali številni opozicijski politiki, medtem ko so jih predstavniki vladajoče oblasti obtožili, da s tem zbirajo politične točke.
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