Boj za nebo nad Odeso: Z Zastavo nad Šahede

Isti protiletalski top se je sicer pojavljal že v spopadih v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v BiH in na Hrvaškem, navsezadnje pa tudi v zadnji vojni za Gorski Karabah med Armenijo in Azerbajdžanom.

Iz Odese prihajajo novi posnetki spopadov na relaciji zemlja-zrak in zrak-zemlja. Rusija je nad osrednje ukrajinsko pristaniško mesto poslala drone šahid, protiletalska obramba pa se je z njimi spopadla tudi s topovi zastava, najverjetneje s tistimi, ki jih je Ukrajini v okviru vojaške pomoči dostavila Slovenija. Doslej namreč ni informacij, da bi topove Ukrajini dostavljale druge države, predvsem nekdanje SFRJ, ki imajo v lasti 20-milimetrski M55.

M55 je bil namenjen tako za Jugoslovansko ljudsko armado in za izvozni trg, nameščali so ga tudi na plovila jugoslovanske vojne mornarice. Izdelali so več različnih modelov. Prvi se je začel uporabljati že leta 1955. Leta 1971 je bil dokončan prvi prototip trocevne zastave. Največji doseg za cilje v zraku je 4000 metrov, medtem ko je operativni domet proti ciljem na zemlji 2500 metrov, maksimalni pa nekaj več kot pet kilometrov.

Odesa pod raketnim napadom

Na ukrajinskih frontah boji potekajo naprej. V ruskem raketnem napadu na izobraževalno ustanovo v priljubljenem obmorskem parku v ukrajinskem črnomorskem pristanišču Odesa je umrlo najmanj pet ljudi, 32 je bilo ranjenih, poroča Guardian. Poškodovan je bil "grad Harryja Potterja".

Prebivalce so sicer na prihajajoči napad opozorili alarmi, vendar so se slišali le nekaj minut pred začetkom napada, zato večina ni imela dovolj časa, da zbeži v zavetje, navaja Euronews.