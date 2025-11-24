Evropski protipredlog: premirje, ozemeljski status quo in priprta vrata za Nato

Tri najmočnejše evropske države, Nemčija, Francija in Velika Britanija, so pripravile protipredlog ameriškemu mirovnemu načrtu za Ukrajino. Evropski predlog vzema ameriškega za osnovo, vendar mu nasprotuje v nekaterih ključnih točkah, predvsem ko gre za vprašanje članstva Ukrajine v Natu, njegove širitve, ukrajinske ozemeljske celovitosti in odškodnin.

Vsebino evropskega načrta za končanje konflikta v Ukrajini je prva objavila tiskovna agencija Reuters, ki je dobila vpogled v evropskih 28 točk. Evropski predlog ne izključuje članstva Ukrajine v zvezi Nato, čeprav navaja, da za to znotraj zavezništva trenutno ni konsenza. Prav tako predvideva večji obseg ukrajinskih oboroženih sil in poudarja evropsko vlogo v povojni obnovi Ukrajine in širši kontinentalni varnostni arhitekturi. Evropski protipredlog se tako razlikuje v nekaterih pomembnih točkah od ameriškega.

1. Ponovna potrditev suverenosti Ukrajine. 2. Med Rusijo, Ukrajino in Natom bo dosežen popoln sporazum o nenapadanju. Vse nejasnosti iz zadnjih 30 let bodo razrešene. (3. točka ameriškega načrta je izbrisana. V osnutku tega načrta, ki ga je videl Reuters, je zapisano: "Pričakuje se, da Rusija ne bo napadla svojih sosedov in da se NATO ne bo še naprej širil.") 4. Po podpisu mirovnega sporazuma bo potekal dialog med Rusijo in Natom, v katerem bodo obravnavani vsi varnostni pomisleki in ustvarjeno okolje za deeskalacijo, da se zagotovi globalna varnost ter povečajo možnosti za povezljivost in prihodnje gospodarske priložnosti. 5. Ukrajina bo prejela čvrsta varnostna jamstva. 6. Velikost ukrajinske vojske bo v mirnem času omejena na 800.000 pripadnikov. 7. Vstop Ukrajine v Nato je odvisen od soglasja članic Nata, ki trenutno ne obstaja. 8. Nato se strinja, da v mirnem času ne bo trajno namestil vojakov pod svojim poveljstvom v Ukrajini. 9. Natova lovska letala bodo nameščena na Poljskem. 10. Varnostna jamstva ZDA, ki odražajo zagotovila po 5. členu severnoatlantske pogodbe. a. ZDA bodo prejele kompenzacijo za jamstvo. b. Če Ukrajina napade Rusijo, izgubi jamstvo. c. Če Rusija napade Ukrajino, bodo poleg odločnega usklajenega vojaškega odziva ponovno uvedene vse globalne sankcije in umaknjene bodo kakršne koli oblike priznanja novega ozemlja in vse druge ugodnosti iz tega sporazuma. 11. Ukrajina je upravičena do članstva v EU in bo imela kratkoročni prednostni dostop do evropskega trga.

Unija in Ukrajina zastava FOTO: Shutterstock icon-expand

12. Obsežen paket globalne prenove za Ukrajino, ki vključuje, vendar ni omejen na: a. Ustanovitev sklada za razvoj Ukrajine za vlaganje v hitro rastoče panoge, vključno s tehnologijo, podatkovnimi centri in prizadevanji na področju umetne inteligence. b. Združene države Amerike bodo sodelovale z Ukrajino pri skupni obnovi, rasti, posodobitvi in upravljanju ukrajinske plinske infrastrukture, ki vključuje njene plinovode in skladišča. c. Skupna prizadevanja za prenovo območij, ki jih je prizadela vojna, za obnovo, prenovo in posodobitev mest in stanovanjskih območij. d. Razvoj infrastrukture. e. Pridobivanje mineralov in naravnih virov. f. Svetovna banka bo razvila poseben finančni paket za zagotovitev financiranja za pospešitev teh prizadevanj. 13. Rusija se bo postopno ponovno vključila v svetovno gospodarstvo a. Olajševanje sankcij se bo obravnavalo in dogovarjalo po fazah in za vsak primer posebej. b. Združene države bodo sklenile dolgoročni sporazum o gospodarskem sodelovanju za vzajemni razvoj na področju energije, naravnih virov, infrastrukture, umetne inteligence, podatkovnih centrov, redkih zemelj, skupnih projektov na Arktiki ter različnih drugih vzajemno koristnih poslovnih priložnosti. c. Rusija bo ponovno povabljena v skupino G8 14. Ukrajina bo v celoti obnovljena in bo prejela finančno odškodnino, vključno z ruskimi državnimi sredstvi, ki bodo ostala zamrznjena, dokler Rusija ne bo povrnila škode Ukrajini. 15. Ustanovljena bo skupna varnostna delovna skupina z udeležbo ZDA, Ukrajine, Rusije in evropskih držav, ki bo spodbujala in uveljavljala vse določbe tega sporazuma. 16. Rusija bo uzakonila zavezo o nenpadanju z Evropo in Ukrajino. 17. Združene države Amerike in Rusija se strinjajo, da bodo podaljšale pogodbe o neširjenju in nadzoru jedrskega orožja, vključno s pogodbo Fair Start. 18. Ukrajina se strinja, da bo v okviru Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja ostala nejedrska država. 19. Jedrska elektrarna Zaporiška bo ponovno zagnana pod nadzorom IAEA, proizvedena energija pa bo pravično razdeljena v razmerju 50-50 med Rusijo in Ukrajino. 20. Ukrajina bo sprejela pravila EU o verski strpnosti in zaščiti jezikovnih manjšin. 21. Ukrajina se zavezuje, da ne bo poskušala povrniti svojega okupiranega suverenega ozemlja z vojaškimi sredstvi. Pogajanja o zamenjavi ozemlja se bodo začela na osnovi frontne črte.

Ruska vojska v Ukrajini. FOTO: AP icon-expand