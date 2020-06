Protiprotestnik, ki ga je temnopolti moški odnesel na varno, nekdanji policist

Vrhunec dogajanja je v objektiv ujel Reutersov fotograf in nastala je fotografija, ki je postala simbolična in daje upanje, da je nasprotja in rasizem moč preseči. Glavni junak fotografije je temnopolti možakar Patrick Hutchinson , ki je iz množice odnesel belopoltega moškega.

V minulo soboto so v Londonu potekali protirasistični protesti v podporo gibanju "Black Lives Matter" (Črna življenja štejejo) in proti policijskem nasilju. Istočasno so se v britanski prestolnici zbrale tudi skupine protiprotestnikov, ki so želele zaščititi kipe, med njimi so bili tudi številni pripadniki skrajnih desničarjev.

Sobotno dogajanje se je iz mirnih protirasističnih demonstracij sprevrglo v nasilne spopade z nasprotno stranjo. V enem od spopadov naj bi se znašel tudi Male, ki jo je, sodeč po fotografijah, skupil po glavi. Ko je videl, da se je sredi spopada znašel belopolti moški srednjih let, je med nasprotniki posredoval Hutchinson in 55-letnika odnesel na varno. Pri tem so mu pomagali še štirje prijatelji, ki so okoli njiju sklenili kordon.

49-letnik je po protestih spregovoril za britanski Channel 4 News, ki je dejal, da je bil prizor strašljiv, hektičen in je bilo videti skoraj kot sampedo."Fantje so šli tja, okrog njega so naredili nekakšen kordon in tako preprečili, da bi dobil še več udarcev. Njegovo življenje je bilo ogroženo," je sobotno dogajanje opisal Hutchinson. "Stopil sem tja, ga zagrabil in si ga dal čez ramo. Nato sem nekako začel korakati proti policiji, medtem ko so me ostali fantje obkrožali inščitili mene in moškega, ki sem ga nesel na rami," pravi.