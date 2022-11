Osebo, ki je v center za migrante vrgla molotovke, našli mrtvo v lastnem avtu

Storilca Andrewa Leaka iz mesta High Wycombe v Buckinghamshiru, so v njegovem avtu našli mrtvega v bližini dogodka.

V stavbi na območju High Wycombe so opravili preiskavo, pri čemer je bilo "zaseženih več predmetov, vključno z digitalnimi medijskimi napravami", je sporočila policija v Thomas Valleyju in dodala, da "trenutno nič ne kaže na to, da bi vpleteni moški delal še s kom drugim".

Glavni inšpektor Olly Wright, vodja CTPSE, je dejal, da je bil napad na center "travmatičen dogodek za vse vpletene in širšo skupnost". Povedal je, da razume, kako je lahko novica, da je vpletena tudi protiteroristična specialna enota "za nekatere zaskrbljujoča", vendar je povedal, da verjamejo, da je bil napad posledica "sovraštva" in "ne teroristične grožnje".

"Jasno je, da je bilo to dejanje ciljno usmerjeno in da ga je verjetno vodila neka oblika sovraštva, čeprav ni nujno, da izpolnjuje pogoje za terorizem. Za zdaj sam incident še ni bil razglašen za teroristično dejanje, vendar se to v procesu še vedno preverja," izpostavi Wright.

Spomnimo

Storilec se je na kraj dogodka pripeljal sam z avtomobilom in v center za migrante odvrgel kar tri bombe, od katerih se ena ni aktivirala.