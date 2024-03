So v Berlinu po 30 letih na begu ujeli še dva nekdanja člana RAF?

V začetku tedna so v Berlinu po 30 letih bega prijeli nekdanjo članico RAF Danielo Klette. Policija v zvezni deželi Spodnja Saška, ki je zadolžena za primer, je v četrtek javila, da bi se lahko v Berlinu poleg nje skrivala še Burkhard Garweg ter Ernst-Volker Staub . Okrepili so iskanje tako v prestolnici kot njeni okolici. Ali so aretirali Garwega in Stauba, še ni znano, saj identiteto obeh prijetih trenutno še potrjujejo, poročajo nemški mediji.

Obsežna racija v okrožju Friedrichshain v nemški prestolnici se je začela danes okoli 7.30, v njej pa so sodelovali pripadniki državne in mestne policije. Po poročanju Bilda je akcija potekala na revnejšem območju, kjer ljudje živijo tudi v zavrženih gradbenih prikolicah ali avtodomih.

Preiskovalci so na domu 65-letne Klettejeve našli velike količine orožja in streliva, med odstranjevanjem katerega so stanovalci za nekaj časa morali zapustiti stanovanjski blok. Med drugim so odkrili kalašnikovko, brzostrelko ter ročno protitankovsko granato.

V Zahodni Nemčiji sejali strah

Klettejeva in sostorilca so bili na begu od 90. let preteklega stoletja. Tiralico so zanje izdali tako zaradi sodelovanja v RAF kot tudi zaradi ropov, ki so jih začeli izvajati konec 90. let. Nadaljevali naj bi jih do pred nekaj leti, trojici pa naj bi glede na ugotovitve preiskovalcev prav ropi omogočili življenje na begu.

Skupina RAF je v 30 letih obstoja z napadi in umori sejala strah v Zahodni Nemčiji. V času delovanja od leta 1970 do 1998, ko se je skupina samorazpustila, naj bi pripadniki RAF zakrivili smrt več kot 30 ljudi.

Po aretaciji Daniele Klette so v nemških medijih na dan prišle podrobnosti njenega življenja na begu. Približno 20 let je pod lažno identiteto kot Claudia Ivone z italijanskim potnim listom živela v stanovanju v bloku v berlinskem okrožju Kreuzberg, skupaj s partnerjem in psom. Kljub večkrat izdanim nalogom za prijetje si ni poskušala spremeniti obraza. Po ponedeljkovi aretaciji, med katero se ni upirala, na zaslišanjih še ni spregovorila.