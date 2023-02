Protivladni hekerji prekinili televizijski govor iranskega predsednika

Vendar je bil njegov govor prekinjen, na zaslonu pa se je pojavil logotip skupine protiiranskih hekerjev. Prekinitev je trajala 44-sekund, v videoposnetku pa so pozvali ljudi, naj se prihodnji teden udeležijo protestov po vsej držav in naj dvignejo denar iz bank, poroča Independent .

Iranski voditelji in državni mediji so več tednov pozivali k udeležbi na sobotnih shodih, da bi s tem pokazali solidarnost in priljubljenost trenutne oblasti in s tem odgovorili protestnikom, ki so na ulicah že od septembra, ko je odjeknila novica o smrti 22-letne Mahse Amini, ki jo je pridržala državna moralna policija.

Na predvečer obletnice so državni mediji prikazali ognjemete, ki so bili del praznovanj pod pokroviteljstvom vlade, in ljudi, ki so k temu skandirali. Kasneje so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki, ki so prikazovali drugačno sliko, saj naj bi udeleženci vzklikali protivladne slogane.

V nedeljo so sicer izdali amnestijo za številne zapornike, tudi tiste, ki so bili aretirani na nedavnih protivladnih protestih, poroča CCN.

Aktivistične skupine so ob tem opozorile, da je bilo v okviru amnestije izpuščenih tudi več deset političnih zapornikov in protestnikov, vendar natančni pogoji njihove izpustitve niso znani. Izrazili so zaskrbljenost, da so bili mnogi pred izpustitvijo prisiljeni podpisati zaveze, da ne bodo ponovili svojih "prekrškov". Sodstvo je je navedbe v petek zavrnilo.