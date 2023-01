Protivladni protesti v Madridu in Tel Avivu, v Franciji proti pokojninski reformi

Protest v Madridu je sklicalo več deset desno usmerjenih skupin civilne družbe, podprle pa so ga konservativne stranke, vključno z glavno opozicijsko konservativno stranko Ljudsko stranko PP in Voxom. Udeleženci so mahali z rdečimi in rumenimi zastavami ter premierja Pedra Sancheza pozivali k odstopu. Nekateri so držali napise s fotografijo premierja iz vrst socialistov, na katerih so ga označili za izdajalca.

Po vladnih podatkih se je na madridskem trgu Cibeles zbralo okoli 30.000 ljudi, medtem ko organizatorji navajajo številko 700.000. Udeležence shoda in politično desnico je razjezila predvsem decembrska reforma španskega kazenskega zakonika, s katero so oblasti kaznivo dejanja upora nadomestile z obtožbo javnega nereda, za katero so predvidene milejše kazni. Poleg tega so znižali tudi kazen za zlorabo javnih sredstev.