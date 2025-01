Protokol za večjo varnost šol: vrata bodo zaklenjena, obiskovalci najavljeni

Na Hrvaškem je pristojno ministrstvo sprejelo protokol o nadzoru vstopa in izstopa v šolskih ustanovah, s katerim želi zagotoviti večjo varnost. Ukrep so sprejeli manj kot dva tedna po tem, ko je 19-letnik na eni od zagrebških osnovnih šol z nožem ubil otroka, še tri učence in učiteljico pa ranil.

Protokol, ki ga je sprejelo ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade, je namenjen zaščiti učencev, zaposlenih in obiskovalcev v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, pa tudi preprečevanju tveganih situacij, so sporočili z ministrstva. Predvideva pa prilagoditev notranjih pravil šol, kot so hišni red in protokoli za krizne razmere.

Napad na zagrebški osnovni šoli FOTO: Profimedia icon-expand

Določa, da morajo biti vhodna in izhodna vrata zaklenjena, razen v določenih časovnih intervalih. Za nadzor bodo odgovorni posamezni zaposleni, ki morajo nenavadno ali nezakonito vedenje nemudoma prijaviti ravnatelju in po potrebi policiji. Obiskovalci, vključno s starši, bodo lahko obiskali šolo le po predhodni najavi ali povabilu, ob tem pa bodo morali potrditi svojo identiteto. Zaradi varnosti bodo dovoljeni pregledi oseb in njihovih predmetov. Šole bodo morale organizirati redne vaje evakuacije in delavnice za učence, zaposlene in starše. Ustanoviti bodo morale varnostno ekipo, sestavljeno iz šolskega osebja, ki bo analizirala morebitne grožnje in uvajala ustrezne ukrepe. Plenković: Želimo izboljšati varnostne ukrepe v vseh šolskih ustanovah V nedavnem napadu z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, ki ga je izvedel 19-letnik, je umrl sedemletni otrok. Ranjeni so bili še trije učenci in dva odrasla, med njima učiteljica in napadalec, ki naj bi imel psihične težave.