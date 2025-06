Nov Yugo za manj kot 20.000 evrov, odklepanje brez ključa, 'električna' ogledala ...

Ali se še spomnite, kako se je bilo voziti v starem Yugu, ki so ga takole opevale reklame? Predstavljamo novega Yuga - vrhunski inženirski dosežek iz Jugoslavije. Takšnemu avtomobilu se tudi sneg in led ne moreta upreti. Kot kaže, boste imeli zdaj priložnost, da se usedete v čisto novega. Aleksandar Bjelič, nemški profesor srbskih korenin, ki ima več Yugov tudi v svoji garaži, je dobil idejo o novem Yugi in najprej odkupil blagovno znamko.

Lastnik znamke Yugo Aleksandar Bjelić pove: "Naš namen je bil ustvariti dizajn avtomobila, ki odraža originalnega Yuga, tako da bodo vsi, ki poznajo prvega Yuga, takoj prepoznali, od kod prihaja novi. Hkrati pa smo želeli razviti model, ki stoji sam zase: ki je prepoznaven, izstopajoč in privlačen za novo generacijo, še posebej za mlade, ki starega Yuga ne poznajo. Zato je k sodelovanju povabil srbskega dizajnerja, ki je novi model samo pred prvim sestankom snoval deset dni."

Oblikovalec Darko Marčeta dodaja: "Ni pomemben samo dizajn, ampak tudi uporabnost avta, saj si želimo, da bi bil to tudi uporaben avto, kot je bil nekdaj, ko je služil vsem."

Pri Yugu so vzeli vse najboljše kose Fiata 127 in jih vrgli proč. Ko jim je ostal kup smeti, so poklicali najboljšega jugoslovanskega guruja za oblikovanje in ustvarili to neverjetno obliko. Tako je staro različico opisal legendarni televizijski voditelj Top Gear-a, 35 let kasneje, ko je po besedah Bjelića večina novih avtomobilov zasnovana s petimi vrati: "Mi smo v skladu s tradicijo zasnovali trivratni hatchback. Oblikovali smo tudi elemente, kot je na primer zračni dovod na pokrovu motorja, ki je bil značilen za starega Yuga - ohranili smo ga pri življenju. Tukaj boste lahko videli tudi ime modela, ki je SIAJ."