'Provokacija' ameriške vojske, ki je bila izbrisana z interneta

Agile Reaper 2020 poteka z obale Kalifornije v ZDA, trije droni, ki so uporabljeni v vaji pa, so tako izvedli več vaj hitrega premika proti pacifiškemu oceanu. Še bolj natančno, proti Kitajski in na območja tako imenovane "Prve verige otokov" (Tajvan, Filipini, Japonska, Indonezija …). Slednji so za strateške cilje ZDA zelo pomembni, na večini so tudi zavezniške države, saj preprečujejo, da bi Kitajska imela neoviran izhod na odprto morje. Kot potekajo vojaška sodelovanja med državami in ZDA danes, imajo slednje neoviran pogled na premike kitajske flote in letalstva. Droni so sicer sodelovali z ameriško tretjo floto, pokazali pa naj bi zmožnosti nadzorovanja večjega območja in tudi uporabe orožja za protiladijske napade.

Sama vaja Agile Reaper sama po sebi ne bi bila nenavadna, če ne bi v vojski posebej za to misijo izdelali oznake, ki gredo Kitajski v nos: na njih je podoba rdeče Kitajske pred katero je dron in oznaka enote, ki je sodelovala v vaji. Na oznaki je tudi izvezena podoba HUD (head up display – zaslon v višini oči) oziroma računalniškega prikaza tega, ki kaže, da je na "sredini" Kitajska, letalnik pa ima na voljo štiri rakete. Cilj vaje in strateška usmeritev je tako očitna.