Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Provokativna objava Bele hiše: z vpregami proti ZDA ali Kitajski in Rusiji?

Washington, 15. 01. 2026 10.11 pred 40 minutami 2 min branja 93

Avtor:
N.L.
Karikatura Bele hiše

Znova razburja objava Bele hiše na omrežju X, kjer so delili karikaturo dveh grenlandskih vpreg na razpotju. Leva smer predstavlja ZDA, desna Rusijo in Kitajsko. V sredo sta se sicer zunanja ministra Danske in Grenlandije sestala s podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom, da bi pojasnili nesporazume po Trumpovih napadalnih izjavah o prevzemu Grenlandije.

Na karikaturi so dvoje sani s po tremi psi pasme sibirski haski. Na obeh saneh je zastava Grenlandije, pred njimi pa razcep. Na levi s soncem obsijana Bela hiša z urejeno trato in ameriško zastavo, na desni pa kitajski zid ter Rdeči trg v Rusiji in nad njima nevihtno nebo s strelami.

Ob tem je Bela hiša zapisala: Katera smer, Grenlandec?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karikaturo so objavili dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump večkrat poudaril, da je Grenlandija ključnega pomena za ameriško varnost. "ZDA Grenlandijo potrebujejo zaradi nacionalne varnosti. Je ključnega pomena za zlato kupolo, ki jo gradimo," je zapisal ameriški predsednik in dodal, da bi bil Nato veliko bolj močan in učinkovit, če bi Grenlandija spadala pod okrilje ZDA.

Preberi še Rasmussen po sestanku o Grenlandiji: Strinjamo se, da se ne strinjamo

Ameriški predsednik Trump je v sredo sicer dejal, da se bodo glede Grenlandije "nekaj dogovorili", potem ko je danski zunanji minister dejal, da mu ni uspelo spremeniti mnenja Trumpove vlade o prevzemu avtonomnega ozemlja.

"Imam zelo dobre odnose z Dansko in bomo videli, kako se bo vse razpletlo. Mislim, da se bo nekaj izšlo," je dejal. Ponovno je izrazil mnenje, da Danska ne more preprečiti ruske ali kitajske zasedbe Grenlandije.

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je po odhodu iz Bele hiše dejal, da prevzem Grenlandije s strani ZDA absolutno ni potreben.

grenlandija zda donald trump

Agent ICE tokrat ustrelil moškega, na ulicah izbruhnili nemiri

Je bila Johanna noseča? Policist vztraja, da je ni nameraval ubiti

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI93

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PomisliNaSonce
15. 01. 2026 11.37
Zakaj nebi bila Ukrajina bolj ključna, ki je nimamo...Grenlandijo pa imamo ...zakaj ne zlepa ali z grda, za Ukrajino
Odgovori
0 0
Sir Oliver
15. 01. 2026 11.34
SDS ne komentira?
Odgovori
0 0
biggie33
15. 01. 2026 11.34
EU je desetletja podpirala ameriško izvažanje "demokracije" po svetu.. zdaj ko jo pa izvažajo v Evropo, so pa zgroženi in užaljeni..
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
15. 01. 2026 11.33
A no Holob tudi poslal koga.?
Odgovori
+1
1 0
tornadotex
15. 01. 2026 11.31
Desno gredo proti Iranu...
Odgovori
0 0
NeXadileC
15. 01. 2026 11.30
Kdaj gre Panama?
Odgovori
0 0
NeXadileC
15. 01. 2026 11.31
Enkrat, ko izgradijo tistih manjkajočih 150km avtoceste, je AmerikA eno.
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
15. 01. 2026 11.30
Zanimivo je zdaj tole povezovat, da so nas evropejce ravno cež lužo napeljevali da skoraj vso orožje na zalogi pošljemo ukrajincem... iskreno lahko začnemo o situaciji globje razmišljati...
Odgovori
+3
3 0
BARK
15. 01. 2026 11.30
....končno se enkrat strinjam z tabo...to vidiš da se dogajajo čudeži :-)
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
15. 01. 2026 11.33
Pa to sem že omeljal tudi sam. Orožje in denar, da bo propad bolj preprost.
Odgovori
0 0
NeXadileC
15. 01. 2026 11.29
"V sredo sta se sicer zunanja ministra Danske in Grenlandije sestala s podpredsednikom JD Vanceom in državnim sekretarjem Marcom Rubiom, da bi pojasnili nesporazume po Trumpovih napadalnih izjavah o prevzemu Grenlandije." - v Washingtonu. Vse jasno.
Odgovori
0 0
NeXadileC
15. 01. 2026 11.27
"Huston! Mi imamo problem." 🔉 440Hz, standard pitch.
Odgovori
0 0
amedeo
15. 01. 2026 11.27
Eklatanten primer katastrofe, ko bollnik zaseda predsedniški položaj
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
15. 01. 2026 11.27
To je samo performens
Odgovori
0 0
Yon Dan
15. 01. 2026 11.25
Grenlandija je-bo Ameriška, Belgija in globalistični, jo ne bodo več zasedali.
Odgovori
-7
0 7
amedeo
15. 01. 2026 11.27
Danci...Bo treba v šolo...
Odgovori
+1
1 0
abc123def456
15. 01. 2026 11.23
trump je vsakodnevni potres, vsak dan v letu, vsa leta - vseh 8 let in se potem....
Odgovori
+0
2 2
robinhud
15. 01. 2026 11.26
potresi so veliko manj škode povzročili kot ameriške administracije po ukazu sionistov!
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
15. 01. 2026 11.22
Ponosen sem na SDS,ki podpira ameriško okupacijo Grenlandije.
Odgovori
+2
3 1
tincoop
15. 01. 2026 11.21
Potem pa raje kitajska ki je zanesljiv sovražnik, kot pa nezanesljiv zaveznik.
Odgovori
+4
4 0
LevoDesniPles
15. 01. 2026 11.31
Delavni ljudje sor večni sovražniki lenuhov XD
Odgovori
0 0
robinhud
15. 01. 2026 11.20
95 % meriških predsednikov je bilo prikritih židov !akisto je tudi žuti!
Odgovori
+2
2 0
Sowkenc
15. 01. 2026 11.19
Toliko ste pametni z izjavami oz. komentarji, da bi lahko šli za mednarodne politične analitike!!! Ha, ha, ha..............
Odgovori
-6
0 6
LevoDesniPles
15. 01. 2026 11.17
Le večni vazali izberejo amerikanijo in življenje med podivjanimi babuinarji XD
Odgovori
+3
4 1
Rado Jarni
15. 01. 2026 11.16
Zakaj pa Kanada ne jamra, je bližja Grenlandiji. Trump je milo račeno pacient in bojmo se takih.
Odgovori
+8
10 2
bobiv
15. 01. 2026 11.12
Žal večina Amijev nima 100 pik, z donaldom vred!
Odgovori
+6
7 1
robinhud
15. 01. 2026 11.18
zato pa jih židi z lahkoto izkorišćajo !
Odgovori
+5
6 1
BARK
15. 01. 2026 11.31
robinhud +++++++++++++++
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Princesin mož umrl pri 85 letih
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
vizita
Portal
Kaj so PM delci in zakaj povzročajo raka?
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Ta ena napaka uniči vse novoletne zaobljube (večina je dela nezavedno)
Ta ena napaka uniči vse novoletne zaobljube (večina je dela nezavedno)
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Kaj je pravzaprav ogenj?
Kaj je pravzaprav ogenj?
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar
Novo na VOYO: Preverite, kaj prinaša januar
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Super recept s proseno kašo za popolno kosilo
Super recept s proseno kašo za popolno kosilo
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450