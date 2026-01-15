Provokativna objava Bele hiše: z vpregami proti ZDA ali Kitajski in Rusiji?

Na karikaturi so dvoje sani s po tremi psi pasme sibirski haski. Na obeh saneh je zastava Grenlandije, pred njimi pa razcep. Na levi s soncem obsijana Bela hiša z urejeno trato in ameriško zastavo, na desni pa kitajski zid ter Rdeči trg v Rusiji in nad njima nevihtno nebo s strelami.

Karikaturo so objavili dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump večkrat poudaril, da je Grenlandija ključnega pomena za ameriško varnost. "ZDA Grenlandijo potrebujejo zaradi nacionalne varnosti. Je ključnega pomena za zlato kupolo, ki jo gradimo," je zapisal ameriški predsednik in dodal, da bi bil Nato veliko bolj močan in učinkovit, če bi Grenlandija spadala pod okrilje ZDA.

Rasmussen po sestanku o Grenlandiji: Strinjamo se, da se ne strinjamo

Ameriški predsednik Trump je v sredo sicer dejal, da se bodo glede Grenlandije "nekaj dogovorili", potem ko je danski zunanji minister dejal, da mu ni uspelo spremeniti mnenja Trumpove vlade o prevzemu avtonomnega ozemlja.

"Imam zelo dobre odnose z Dansko in bomo videli, kako se bo vse razpletlo. Mislim, da se bo nekaj izšlo," je dejal. Ponovno je izrazil mnenje, da Danska ne more preprečiti ruske ali kitajske zasedbe Grenlandije.

Danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen je po odhodu iz Bele hiše dejal, da prevzem Grenlandije s strani ZDA absolutno ni potreben.