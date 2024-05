Prva deveterica gibanja Državljani rajha na sodišču zaradi terorizma

Današnje sojenje pred višjim deželnim sodiščem v Stuttgartu je prvo od treh sojenj proti pripadnikom gibanja Državljani rajha (Reichsbürger), ki so obtoženi članstva v teroristični organizaciji in kovanja načrtov za strmoglavljenje ustavnega reda Nemčije. Eden od njih je obtožen tudi poskusa umora, potem ko je med hišno preiskavo streljal na policiste in dva ranil.

Devet obtožencev pripada t. i. vojaškemu krilu desničarske skupine pod vodstvom nemškega aristokrata princa Heinricha XIII. Reussa. Med njimi sta tudi nekdanji častnik nemške vojske ter sodnica.