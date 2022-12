Prva državniška večerja: kdo je bil vabljen in kaj sta Bidnova postregla gostom?

Obisk francoskega predsednika in francoske prve dame v ZDA se je v četrtek zvečer zaključil s svečano državniško večerjo v Beli hiši, na kateri sta Joe Biden in Emmanuel Macron nazdravila svojima državama in njunemu prijateljstvu. "Vive la France (Živela Francija) in Bog blagoslovi Ameriko," je dejal Biden.

Državi sta se pred kratkim znašli v sporu zaradi novega varnostnega zavezništva, ki so ga ZDA sklenile z Veliko Britanijo in Avstralijo, posledično pa je Francija izgubila več milijard evrov vreden posel za prodajo podmornic Avstraliji. A zamere so, kot kaže, že pozabljene.

Zakonca Biden sta na prvo državniško večerjo povabila več kot 330 gostov, med katerimi so bila – poleg politikov – številna znana imena s področja mode, zabave in gospodarstva.