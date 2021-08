Prva ekipa slovenskih gasilcev v Severni Makedoniji rešila štiri vasi

"Tu ste se izkazali kot naši najboljši športniki, košarkarji, tisti, ki so osvojili zlate medalje. Iskreno hvala za to, ker ste odlično opravili svoje delo," je dejal Raščan z zunanjega ministrstva. Lampret z ministrstva za obrambo pa je poudaril, da so ponosni na njih. "Makedonci so zelo hvaležni. Rotacija se nadaljuje. Smo ponosni in veseli," je povedal.

"Srčnost, ki sem jo videla, ki so jo vložili v gašenje požara, še in še, samo da bi zaključili in pogasili ta požar, da bi pomagali prebivalstvu," je dejala o naših gasilcih. "Požar so prav zadnji dan tudi stabilizirali in našo misijo v Severni Makedoniji zaključili v najboljši luči," je dejala.

Sandra Martinič , oficirka za zvezo, ki je operativcem na terenu nudila podporo, je dejala, da je enota, ki je v Severno Makedonijo odšla 4. avgusta, res odlična. "Gre za gasilce, ki so na svojem področju res profesionalci," je dejala in pojasnila, da so na terenu delali od 12 do 22 ur ob resnično težkih vremenskih razmerah. Na kraju je bilo namreč kar 44 stopinj Celzija, težave pri gašenju pa jim je povzročal tudi močan veter.

"Ko se pelješ čez to območje, črno območje, te res pretrese. Ko vidiš, da se je požar zaustavil čisto pri hiši. Naši gasilci so rešili štiri vasi," je dejala in dodala, da so bili ljudje tako hvaležni, da se kar naježiš. Da so jih na poti na intervencije ustavljali domačini, ki so jim nosili hrano in pijačo, je dodal Dani Boltar, namestnik poveljnika severnoprimorske gasilske regije. "Ko smo se peljali čez vas, so nas ustavili in nam dajali cele palete vode in drugih pijač," je dejal.

"Požar je pogašen, zdaj se vračamo domov in komaj čakam, da grem počivat"

"Razmere so bile res hude," je intervencijo opisal Boltar in dodal, da so se morali na primer v petek zaradi premočnega vetra, ki je zelo pospešil širjenje požara, umakniti v vas, ki so jo pred požarom uspešno obvarovali.