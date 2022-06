Meje sodobne in do okolja prijaznejše mobilnosti na Švedskem premika prva električna cesta na svetu, dovolj zmogljiva, da brezstično poganja primestni avtobus. Ob vse višjih cenah plina tako elektromobilnost postaja vse bolj zanimiva alternativa - a celo električna cesta ni čisto brez konkurence, dohitevajo jo vse zmogljivejši akumulatorji, ki lahko vozilo ponesejo tudi do 1.000 kilometrov daleč.