Prva farma hobotnic na svetu vznemirja znanstvenike

Španska multinacionalka na Kanarskih otokih načrtuje gradnjo prve farme za gojenje hobotnic na svetu. Načrti podjetja Nueva Pescanova so naleteli na neodobravanje znanstvenikov, ki jih skrbi dobrobit teh inteligentnih bitij. Najbolj sporna in kruta je predlagana metoda zakola hobotnic.

Hobotnice, ulovljene v naravi z lonci, vrvicami in pastmi, jedo po vsem svetu. Svetovna trgovina s hobotnico znaša več kot 2,5 milijarde evrov, poroča BBC. Dirka za odkrivanje skrivnosti njihove vzreje v ujetništvu poteka že desetletja. Vzreja je težka, saj ličinke jedo samo živo hrano in potrebujejo skrbno nadzorovano okolje. Podjetje Nueva Pescanova je sicer že leta 2019 objavilo, da je glede tega naredilo znanstveni preboj. Nedavno pa je generalnemu direktoratu za ribištvo Kanarskih otokov poslalo uradni predlog za gradnjo farme hobotnic. Sicer zaupne dokumente multinacionalke je v roke dobila tudi organizacija za zaščito živali Eurogroup for Animals in jih posredovala britanskemu BBC-ju.

icon-expand

Načrti Nueve Pescanove razkrivajo, da bi hobotnice, ki so samotarske živali, vajene teme, hranili v rezervoarjih z drugimi hobotnicami, včasih pod stalno svetlobo. Hobotnice vrste octopus vulgaris bi bile nastanjene v približno 1000 skupnih rezervoarjih v dvonadstropni zgradbi v pristanišču Las Palmas na otoku Gran Canaria. Na kubičnem metru rezervoarja naj bi živelo 10 do 15 hobotnic. Rejne živali bi hranili z industrijsko proizvedeno suho krmo, pridobljeno iz zavrženih in stranskih proizvodov že ulovljenih rib. Hobotnice pa so v divjini izredno teritorialno spretni lovci. Podjetje v svojih načrtih ocenjuje, da bo stopnja umrljivosti med vzrejanjem hobotnic 10 do 15 odstotna. Glede na dokumente španske multinacionalke bi hobotnice ubili tako, da bi jih dali v posode z vodo in jih hranili pri -3 stopinjah Celzija. Raziskave so pokazale, da metoda zakola rib z uporabo ledene brozge povzroči počasno in stresno smrt. Zato Svetovna organizacija za zdravje živali ter Svet za nadzor ribogojstva (ASC), ki je vodilna shema certificiranja gojenih morskih sadežev, predlagata prepoved te metode, razen če se ribe predhodno omamijo. Nekatere trgovske verige, med njimi britanski Tesco in Morrisons, so že umaknile prodajo rib, ubitih v ledeni vodi.

icon-expand Hobotnica FOTO: Thinkstock

Hobotnice so bitja, ki čutijo bolečino in užitek Možnosti in načrti intenzivnega gojenja hobotnic so sprožili val nasprotovanja organizacij za zaščito živali, znanstvenikov in nekaterih zakonodajalcev. Tako so na primer v ameriški zvezni državi Washington že predlagali prepoved intenzivne vzreje glavonožcev na območju ZDA, še preden bi se sploh lahko začela. Trenutno ni veljavnih pravil o gojenju teh bitij, saj hobotnic še nikoli niso komercialno gojili. Profesor Peter Tse, nevrolog z Univerze Dartmouth, je povedal, da bi ubijanje z ledeno vodo pomenilo počasno smrt, to pa bi bilo zelo kruto in tega ne bi smeli dovoliti.

icon-expand Hobotnica-3 FOTO: Dreamstime