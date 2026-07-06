Prva fotografija Mette-Marit po presaditvi pljuč

Presenetljivemu slavju Norveške, ki je iz tekmovanja za svetovni nogometni pokal izločila favorizirano Brazilijo, se je pridružila tudi norveška princesa in soproga prestolonaslednika Haakona Mette-Marit. Kot je razkrila s fotografijo, je tekmo, s katero si je Norveška zagotovila mesto v četrtfinalu, spremljala v družbi soproga na belem kavču njune rezidence na posestvu Skaugum v Oslu. Za to priložnost sta se oba ogrnila z rdečimi šali, v ozadju pa so plapolale norveške zastavice. "Vsa družina je navdušeno spremljala dogajanje! Kraljevi par iz Mågerøja, prestolonasledniški par iz rezidence, princesa Ingrid Alexandra in princ Sverre Magnus pa na stadionu v ZDA. Čestitke reprezentanci, strokovni ekipi in Norveški za ta izjemen dosežek!" so zapisali ob fotografiji, ki so jo objavili na Instagramu.

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52-letna Mette-Marit je na fotografiji le nekaj tednov po tem, ko je prestala presaditev pljuč, videti zdrava in nasmejana. Spodaj so se zvrstili komentarji o tem, kako dobro je spet videti princeso na nogah, manjkalo ni niti čestitk z lepimi željami. Prestolonaslednik Haakon je šel ob koncu tekme še korak dlje in se odpravil v navijaško cono in zaveslal z navijači. Princesa pa je slavje opazovala skozi okno palače.

Spomnimo

Kot je znano, so princesi leta 2018 diagnosticirali pljučno fibrozo, v zadnjih mesecih pa se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo. Maja, na norveški državni praznik, se je v javnosti pojavila s cevko za dovod kisika skozi nos, videti pa je bila zelo slabotna. Pozneje je prestolonaslednik Haakon potrdil, da se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Junija je kraljeva palača sporočila, da je prestolonaslednica prestala presaditev pljuč, ter dodala, da podrobnosti ne bodo razkrivali, dokler se ne vrne domov.

Njeno okrevanje naj bi sicer trajalo več mesecev. Norveški nogometaši, ki se bodo v četrtfinalu pomerili z Anglijo, so spisali zgodovino, zato jim je prva čestitala kraljeva družina. Kralj Harald, star 89 let, in kraljica Sonja, ki je pravkar praznovala svoj 89. rojstni dan, sta se fotografirala, kako mahata z norveškimi zastavami. Njuna vnukinja in druga v vrsti za prestol, 21-letna princesa Ingrid Alexandra, si je tekmo ogledala v živo na stadionu New York New Jersey. Družbo ji je delal mlajši brat, princ Sverre Magnus.