Prva kapitanka v Egiptu: Mene so krivili za blokado Sueškega prekopa

Ko je prejšnji mesec izbruhnila novica o veliki tovorni ladji Ever Given, ki se je "zagozdila" v Sueškem prekopu in blokirala eno glavnih mednarodnih tovornih poti, je 29-letna kapitanka iz Egipta z grozo spremljala, kako so se širile lažne novice. Tokrat je bila v središču teh prav sama.

icon-expand Ladja Ever Given je konec marca blokirala Sueški prekop FOTO: Profimedia

Marwa Elselehdar je prva kapitanka ladje v Egiptu, ki utira pot ženskam v pomorstvu. Kmalu po objavi novice o težavah v Sueškem prekopu, pa so se razširile govorice, da je prav ona kriva za nesrečno blokado. Govorice so dodatno spodbudili še posnetki zaslonov lažnih oziroma obdelanih novic arabskih medijev, v katerih so vpletenost v dogodek pripisali mladi kapitanki. V eni izmed lažnih novic, ki je krožila in dala vetra govoricam, so zmanipulirali pravo novico o prvi egiptovski kapitanki, ki je bila objavljena 22. marca, torej dva dni preden je ladja nasedla v Sueškem prekopu. Izvirna novica je bila v bistvu zgodba o tem, kako je mlada Egipčanka postala prva kapitanka ladje v Egiptu. Nekdo pa je novico zmanipuliral tako, da je bilo videti, kot da je časopis objavil vest, da je ona kriva za nesrečo. To so nato povzele nekatere spletne strani, lažno novico pa so mnogi delil na družbenih omrežjih, kot sta Twitter in Facebook. Na Twitterju se je pojavilo tudi več lažnih profilov z njenim imenom, ki so prav tako širili lažne novice o tem, da naj bi bila kapitanka vpletena v dogodek z ladjo Ever Given.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Bila sem šokirana," je za BBC dejala kapitanka. V času, ko je v Sueškem prekopu nasedla ladja Ever Given, je sama namreč več sto kilometrov strani, v Aleksandriji, upravljala z ladjo Aida IV. Gre za plovilo egiptovske službe za varnost na morju, s katerim dobavljajo potrebščine do svetilnika v Rdečem morju. Poleg tega pa ladjo uporabljajo tudi za treniranje kadetov regionalne univerze Arabska akademija za znanost, tehnologijo in morski transport (AASTMT). 29-letnica pravi, da ne ve, kdo je začel širiti lažne novice o njej in zakaj. "Čutila sem, da bi lahko morda bila tarča, ker sem uspešna ženska na tem področju, ali pa zato, ker sem Egipčanka, vendar nisem prepričana," je dejala. Kot pravi, to ni prvič, da se sooča s težavami v industriji, v kateri od nekdaj "vladajo" moški. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije (IMO) trenutno med vsemi pomorščaki na svetu le dva odstotka predstavljajo ženske. Zaradi govoric se je sprva bala, kakšen vpliv bodo te imele na njeno delo. "Ta lažen članek je bil v angleščini, tako da se je razširil po drugih državah," je dejala Elselehdarjeva. "Močno sem se trudila, da bi zanikala, kar je pisalo v članku, ker je škodilo mojemu ugledu in vsemu trudu, ki sem ga vložila, da sem zdaj tukaj, kjer sem." Čeprav so jo prizadeli številni neupravičeni negativni komentarji, pa je dejala, da so jo toliko bolj razveselili vsi tisti, ki so ji v tem času namenili spodbudne besede in jih stopili v bran. Kot eno pozitivnih stvari pa je kapitanka v šali omenila, da je zaradi celotnega dogajanja postala še bolj prepoznavna kot je bila prej. Njena pot do kapitanke ladje ni bila lahka Marwa pravi, da je od nekdaj zaljubljena v morje. Navdih, da se pridruži trgovski mornarici pa je dobila po tem, ko se je njen brat vpisal na AASTMT. Čeprav je v tistem času akademija sprejemala le moške kandidate, se je kljub temu prijavila in dobila dovoljenje za vpis na šolo, po tem ko je njeno prošnjo pregledal takratni predsednik Hosni Mubarak.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V času študija je, kot je dejala za BBC, doživljala seksizem in diskriminacijo na vsakem koraku. "Na krovu so bili večinoma starejši moški, ki imajo drugačno mentaliteto, tako da je bilo težko, ker nisem imela nikogar s podobnim razmišljanjem, s katerim bi lahko komunicirala," pravi in dodaja, da je bil velik izziv za njeno duševno zdravje, da je šla skozi to povsem sama. A ji je uspelo preseči vse ovire. "Ljudje v naši družbi še vedno ne sprejemajo ideje, da bi dekleta delala na morju in bila za dalj časa stran od svojih družin," je izpostavila en vidik težav, ki jih je morala premostiti. "Vendar, ko imate radi, kar delate, ni nujno, da to odobravajo vsi okoli vas" je poudarila. Kmalu po diplomi se je Marwa povzpela na funkcijo prve častnice krova ladje, ki je po stopnji najvišja funkcija za poveljnikom. Pozneje je bila kapitanka ladje Aida IV, ko je ta kot prva ladja zaplula po Sueškem prekopu po njegovi širitvi leta 2015. Takrat je veljala za najmlajšo kapitanko in prvo žensko kapitanko v Egiptu, ki je prečkala Sueški prekop. Leta 2017 jo je predsednik Abdel Fattah El-Sisi odlikoval ob praznovanju dneva žena v Egiptu. Marwo prihodnji mesec časa končni izpit, po katerem bo dosegla poln kapitanski čin. Upa, da bo postala zgled za številne mlade punce, ki si želijo po njeni poti. "Moje sporočilo ženskam, ki si želijo delati v pomorstvu je, da se borijo za to, kar imajo rade, in da ne pustijo, da jih negativni komentarji odvrnejo od tega," je dejala.