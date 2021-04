Prizori po 97 dneh zaprtja: veselje, gneča in pretepi v britanskih klubih in na ulicah

Britanske ulice znova pokajo od življenja. Po 97 dneh so v državi odprli nenujne trgovine, predvsem pa so se Otočani razveselili odprtja pubov in lokalov. Ljudje so prvo noč 'ponovne svobode' množično proslavili. Glede na posnetke se zdi, kot da so maske in socialna razdalja na tamkajšnjih ulicah pozabljene. Navdušeni nad vrnitvijo v normalnost so popivali in se veselili dolgo v noč, nekateri so včerajšnjo noč razglasili celo za 'novo leto.'

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:36 audio-control-play-line Prizori z britanskih ulic po odprtju države 00:39 audio-control-play-line Nočno 'rajanje' na britanskih ulicah icon-chevron-left icon-chevron-right