Prva pogodba za nakup 400 milijonov odmerkov cepiva podpisana

Dodala je, da se veseli dodatnih podpisov pogodb o nakupu potencialnih cepiv z drugimi farmacevtskimi podjetji. Komisija nadaljuje razprave o podobnih sporazumih z drugimi proizvajalci cepiv in je že zaključila uspešne pripravljalne pogovore s podjetji Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac in Moderna.

"Komisija si stalno prizadeva državljankam in državljanom EU čim prej zagotoviti varno in učinkovito cepivo proti covidu-19. Začetek veljavnosti pogodbe s podjetjem AstraZeneca je pomemben korak na tem področju," je ob tem dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen .

Evropska komisija je z britanskim farmacevtskim podjetjem AstraZeneca danes podpisala pogodbo za nakup do 400 milijonov odmerkov potencialnega cepiva proti covidu-19. Gre za prvo pogodbo EU s kakšnim od farmacevtskih podjetij o nakupu cepiva, so sporočili iz Bruslja.

Komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides pa je poudarila, da ta podpis - ki so ga omogočila temeljna prizadevanja Francije, Nemčije, Italije in Nizozemske - zagotavlja, da bodo odmerki cepiva, če se bo cepivo izkazalo za učinkovito in varno, dobavljeni v vse države članice.

Podjetje AstraZeneca in univerza v Oxfordu sta združila moči za razvoj in distribucijo potencialnega rekombinantnega cepiva na osnovi adenovirusa, ki je namenjeno preprečevanju okužbe z novim koronavirusom. Kandidatno cepivo podjetja AstraZeneca je že v fazi II/III kliničnega preskušanja velikega obsega po obetavnih rezultatih glede varnosti in doseganja imunskega odziva v fazi I/II.