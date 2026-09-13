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Nova era: 'Prva pomorska bitka dronov v zgodovini'

Kijev, 13. 09. 2026 08.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Bitka dronov na morju

Ukrajinski pomorski dron je v soboto potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke.

Ukrajinska mornarica je sporočila, da je v soboto v Črnem morju identificirala ruski pomorski dron in aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je nato potonil.

"To je bila prva pomorska bitka v zgodovini med plovili brez posadke," so zapisali na Telegramu.

Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Verodostojnosti posnetka po navedbah AFP ni bilo mogoče potrditi.

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Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju.

Pomorske drone, naložene z eksplozivom, denimo uporabljajo za napade na večje ladje, Ukrajinci pa so poročali tudi o uporabi pomorskih dronov za dostavo brezpilotnih letalnikov kratkega dosega v bližino ruske obale.

Ukrajina Črno morje pomorski droni pomorska bitka ruska agresija

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