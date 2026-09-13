Nova era: 'Prva pomorska bitka dronov v zgodovini'

Ukrajinska mornarica je sporočila, da je v soboto v Črnem morju identificirala ruski pomorski dron in aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je nato potonil.
"To je bila prva pomorska bitka v zgodovini med plovili brez posadke," so zapisali na Telegramu.
Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Verodostojnosti posnetka po navedbah AFP ni bilo mogoče potrditi.
Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju.
Pomorske drone, naložene z eksplozivom, denimo uporabljajo za napade na večje ladje, Ukrajinci pa so poročali tudi o uporabi pomorskih dronov za dostavo brezpilotnih letalnikov kratkega dosega v bližino ruske obale.