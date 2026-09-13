Nova era: 'Prva pomorska bitka dronov v zgodovini'

Ukrajinska mornarica je sporočila, da je v soboto v Črnem morju identificirala ruski pomorski dron in aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je nato potonil.

"To je bila prva pomorska bitka v zgodovini med plovili brez posadke," so zapisali na Telegramu.

Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Verodostojnosti posnetka po navedbah AFP ni bilo mogoče potrditi.