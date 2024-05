Let s smrtonosno turbulenco: V manj kot petih sekundah padli za 54 metrov

Zgodnje preiskave kažejo, da je letalo v 4,6 sekunde padlo za 45 metrov, poroča BBC. Singapurski preiskovalci so pridobili podatke, shranjene v zapisovalniku podatkov o letu in zapisovalniku zvoka v pilotski kabini letala.Njihovo predhodno poročilo pravi, da so hitre spremembe gravitacijske sile povzročile hiter padec nadmorske višine. Zato so se verjetno poškodovali tisti, ki niso nosili varnostnih pasov. Singapore Airlines je sporočil, da sodeluje s preiskovalci in podpira prizadete potnike in posadko, vključno z zdravstvenimi in bolnišničnimi stroški.

Zgodnje ugotovitve kažejo, da je let potekal običajno, dokler ni letel nad območjem razvijajoče se turbulentne dejavnosti, medtem ko je letel nad jugom Mjanmara na 11.300 metrov nadmorske višine. Hitre spremembe gravitacijske sile, ki so trajale 4,6 sekunde, so povzročile padec letala za 54 metrov, piše v poročilu."To zaporedje dogodkov je verjetno povzročilo poškodbe posadke in potnikov. Potem ko je kabinsko osebje pilote obvestilo, da so v kabini poškodovani potniki, je bila sprejeta odločitev o preusmeritvi na letališče Suvarnabhumi v Bangkoku na Tajskem. Približno 17 minut po turbolenci so piloti lahko izvedli nadzorovan spust," še piše v poročilu.