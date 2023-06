'Prva serija taktičnega jedrskega orožja je prispela v Belorusijo'

Po besedah ruskega predsednika, je Rusija že namestila prvo serijo taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. Kot je predsednik dejal, bo to orožje uporabljeno le, če bo ogroženo rusko ozemlje, ameriška vlada pa trdi, da nič ne kaže, da bi Kremelj nameraval to orožje uporabiti za napad na Ukrajino.

Kot je bilo napovedano s strani ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega beloruskega kolega Aleksandra Lukašenka že nekaj časa nazaj, je prva serija taktičnega jedrskega orožja prispela v belorusko skladišče. Orožje naj sicer ne bi bilo uporabljeno za napad na Ukrajino, Putin je namreč zatrdil, da ga bo uporabil le v primeru, če bo Rusija na kakršen koli način ogrožena. "Ne vidimo nobenih znakov, da se Rusija pripravlja na uporabo jedrskega orožja," je po Putinovih pripombah dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

Da je Putin orožje namestil v Belorusiji ni presenetljivo, ta je namreč njegova ključna zaveznica in je bila tudi izhodišče za Putinovo obsežno invazijo na Ukrajino februarja lani. Prenos taktičnega jedrskega orožja naj bi bil končan do konca poletja, je oznanil Putin na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu. "Zakaj bi ogrožali ves svet? Povedal sem že, da je uporaba skrajnih ukrepov mogoča le v primeru nevarnosti za rusko državo," je poudaril Putin.Taktično jedrsko orožje so majhne jedrske bojne glave in nosilni sistemi, namenjeni uporabi na bojišču ali za omejen napad. Zasnovana so tako, da uničijo sovražnikove cilje na določenem območju, ne da bi povzročili obsežne radioaktivne posledice. Najmanjše taktično jedrsko orožje ima lahko eno kilotono ali je še manjše (proizvede enakovredno tisoč tonam eksploziva TNT). Največja pa so lahko velika tudi do 100 kiloton. Za primerjavo: atomska bomba, ki so jo ZDA leta 1945 odvrgle na Hirošimo, je imela 15 kiloton.

icon-expand Vladimir Putin na mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu FOTO: AP

Ruski voditelj se bo v Sankt Peterburgu sestal z afriškimi voditelji, ki so v petek obiskali Kijev v okviru mirovne pobude, ki so jo predstavili obema državama. Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je obe strani pozval k umiritvi razmer in mirovnim pogajanjem. "Prišli smo, da bi prisluhnili in spoznali, kaj so ljudje v Ukrajini prestali," je dejal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da bi bilo treba Rusijo namesto diplomatskih prepričevanj diplomatsko zamrzniti in ji tako poslati sporočilo, da mednarodna skupnost obsoja njeno invazijo. Kijev se ne bo začel pogajati z Moskvo, dokler bo ta še vedno zasedala ukrajinsko ozemlje, je dejal Zelenski, Putin pa je zopet zagotovil, da Ukrajina nima nobenih možnosti za uspeh v trenutni protiofenzivi. Prav tako je dejal, da ukrajinski vojski primanjkuje lastne vojaške opreme in da bo kmalu uporabljala le opremo, ki jo je doniral Zahod. "Tako se ne moreš dolgo boriti," je dejal in opozoril, da bodo vsa ameriška bojna letala F16, ki jih bo dobila Ukrajina, "brez dvoma zgorela". Ukrajina je sicer pripombe že zavrnila in zatrdila, da napreduje pri ponovnem osvajanju ozemlja na vzhodu in jugu Ukrajine. V petek je denimo namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Malyar dejala, da so enote na jugu države napredovale za 2 km v vse smeri.

icon-expand Nemški tanki leopard 2 FOTO: Profimedia

Putin je opozoril tudi na težave, s katerimi se zaradi vojne sooča Nato. "Zahodni tanki gorijo. Več tankov je bilo uničenih, med njimi tudi Leopardi... Tudi F-16 bodo goreli, o tem ni dvoma. Toda če se nahajajo zunaj Ukrajine in se uporabljajo v sovražnostih, bomo morali preučiti, kako in kje lahko zadenemo to orožje, ki se uporablja v sovražnostih proti nam." "Obstaja resna nevarnost, da bo Nato še globlje vpleten v ta oboroženi spopad," je dejal. Dodal je sicer, da Rusija nikoli ni zaprla vrat mirovnim pogovorom v Ukrajini. "Rusko gospodarstvo napreduje" Ruski voditelj je na mednarodnem forumu spregovoril tudi o gospodarskih temah in dejal, da zahodne sankcije proti Rusiji niso uspele osamiti Rusije, temveč so povzročile povečanje njene trgovine s "trgi prihodnosti". Pohvalil je nove sporazume z državami v Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Latinski Ameriki ter jih označil za "zanesljive in odgovorne partnerje".

