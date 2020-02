Prva smrtna žrtev zunaj Kitajske: zaradi koronavirusa umrl moški na Filipinih

44-letni Kitajec je iz Vuhana prek Hongkonga na Filipine pripotoval skupaj z 38-letno Kitajko, pri kateri so prav tako potrdili okužbo z virusom, so sporočile filipinske zdravstvene oblasti. Sprejeli so ga v bolnišnico v Manili, tam pa je dobil hudo pljučnico.

Moški se je z virusom, ki so ga uradno poimenovali 2019-nCov, okužil, še preden je prispel na Filipine, je po poročanju BBC sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Rabindra Abeyasinghe, predstavnica WHO na Filipinih, je ljudi pozvala, naj ostanejo mirni. "Res da gre za prvi primer zunaj Kitajske, a moramo se zavedati, da ne gre za lokalno okužbo, pač pa je pacient prišel z območja epicentra izbruha."

Francisco Duque III, sekretar na zdravstvenem ministrstvu, je po poročanju lokalnega časopisa Rapplerpovedal, da je bil moški v stabilnem stanju in je kazal znake izboljšanja, nato pa se mu je v roku 24 ur zdravstveno stanje močno poslabšalo. "Zdaj se s kitajskim veleposlaništvom dogovarjamo, kako na dostojen način poskrbeti za posmrtne ostanke in pri tem upoštevati mednarodne standarde za zamejitev bolezni," je dejal in dodal, da bodo truplo upepelili.