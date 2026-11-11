Prva splošna stavka po 14 letih: ustavljen promet, na ulicah protesti

Obseg demonstracij, ki potekajo po vsej državi, bo po navedbah AFP indikator nezadovoljstva v Španiji pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 29. novembra, na katerih javnomnenjske ankete zmago napovedujejo desni opoziciji.
Sindikati so poročali o množični udeležbi že v zgodnjih urah. Vodja sindikata UGT Pepe Alvarez je za javno radiotelevizijo RTVE dejal, da je bila doslej udeležba množična, v nekaterih regijah pa je po njegovih besedah prišlo do popolne ustavitve dela, zato da je stavka velik uspeh.
Tiskovni predstavnik sindikata UGT Rafael Espartero pa je priznal, da je udeležba neenakomerna. Dejal je, da so veliko mobilizacijo zabeležili zlasti v avtomobilski industriji, petrokemiji in mesnopredelovalni industriji ter v obalnih regijah, kjer je stanovanjska kriza po njegovih besedah pereča.
Medtem pa je organizacija CEOE, ki zastopa delodajalce, v izjavi sporočila, da se vpliv splošne stavke razlikuje glede na regijo in na delovna mesta. Po njihovih navedbah naj bi bila v večini sektorjev nizka udeležba.
Stavka je povzročila motnje v javnem prometu v Madridu, vendar pa so na primestnih vlakih, podzemni železnici in avtobusnih linijah zagotovili minimalni obseg storitev. V Barceloni je javni promet le v času jutranje prometne konice zagotavljal minimalni obseg storitev, pozneje pa sta podzemna železnica in avtobusni promet obmirovala.
Glavna sindikata UGT in CCOO sta k splošni stavki pozvala po seriji protestov po vsej državi zaradi stanovanjske krize, ki jih je sprožila septembrska deložacija 87-letne upokojenke iz Madrida. Manjšinska vlada socialista Pedra Sancheza je nato v parlamentu skušala dobiti podporo paketu ukrepov za reševanje krize. Ko ji to ni uspelo, je Sanchez razpisal predčasne volitve.
Sindikati so po poročanju AFP poudarili, da je stavka uperjena proti vsem ravnem države in ne zgolj proti desnici, ki ni podprla vladnih predlogov za ureditev razmer na stanovanjskem področju.
Zaradi napovedane splošne stavke v Španiji je slovensko zunanje ministrstvo v torek na omrežju X podalo več nasvetov. Državljanom svetujejo, naj spremljajo lokalne informacije, objave pristojnih organov in informacije o stanju javnega potniškega prometa ter upoštevajo varnostna priporočila. Zaradi morebitnih zamud v letalskem prometu naj prav tako spremljajo obvestila letalskih prevoznikov.
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