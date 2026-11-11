Prva splošna stavka po 14 letih: ustavljen promet, na ulicah protesti

Obseg demonstracij, ki potekajo po vsej državi, bo po navedbah AFP indikator nezadovoljstva v Španiji pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 29. novembra, na katerih javnomnenjske ankete zmago napovedujejo desni opoziciji.

Sindikati so poročali o množični udeležbi že v zgodnjih urah. Vodja sindikata UGT Pepe Alvarez je za javno radiotelevizijo RTVE dejal, da je bila doslej udeležba množična, v nekaterih regijah pa je po njegovih besedah prišlo do popolne ustavitve dela, zato da je stavka velik uspeh.

Tiskovni predstavnik sindikata UGT Rafael Espartero pa je priznal, da je udeležba neenakomerna. Dejal je, da so veliko mobilizacijo zabeležili zlasti v avtomobilski industriji, petrokemiji in mesnopredelovalni industriji ter v obalnih regijah, kjer je stanovanjska kriza po njegovih besedah pereča.

Medtem pa je organizacija CEOE, ki zastopa delodajalce, v izjavi sporočila, da se vpliv splošne stavke razlikuje glede na regijo in na delovna mesta. Po njihovih navedbah naj bi bila v večini sektorjev nizka udeležba.