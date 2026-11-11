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Prva splošna stavka po 14 letih: ustavljen promet, na ulicah protesti

Madrid, 11. 11. 2026 15.32 pred 54 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA M.S.
Splošna stavka v Španiji

Nekaj tednov pred predčasnimi volitvami se v Španiji odvija prva 24-urna splošna stavka po letu 2012. V ospredju zahtev stavkajočih je reševanje stanovanjske krize v državi, zavzemajo se tudi za povišanje plač in izboljšanje javnih storitev.

Obseg demonstracij, ki potekajo po vsej državi, bo po navedbah AFP indikator nezadovoljstva v Španiji pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 29. novembra, na katerih javnomnenjske ankete zmago napovedujejo desni opoziciji.

Sindikati so poročali o množični udeležbi že v zgodnjih urah. Vodja sindikata UGT Pepe Alvarez je za javno radiotelevizijo RTVE dejal, da je bila doslej udeležba množična, v nekaterih regijah pa je po njegovih besedah prišlo do popolne ustavitve dela, zato da je stavka velik uspeh.

Tiskovni predstavnik sindikata UGT Rafael Espartero pa je priznal, da je udeležba neenakomerna. Dejal je, da so veliko mobilizacijo zabeležili zlasti v avtomobilski industriji, petrokemiji in mesnopredelovalni industriji ter v obalnih regijah, kjer je stanovanjska kriza po njegovih besedah pereča.

Medtem pa je organizacija CEOE, ki zastopa delodajalce, v izjavi sporočila, da se vpliv splošne stavke razlikuje glede na regijo in na delovna mesta. Po njihovih navedbah naj bi bila v večini sektorjev nizka udeležba.

Stavka je povzročila motnje v javnem prometu v Madridu, vendar pa so na primestnih vlakih, podzemni železnici in avtobusnih linijah zagotovili minimalni obseg storitev. V Barceloni je javni promet le v času jutranje prometne konice zagotavljal minimalni obseg storitev, pozneje pa sta podzemna železnica in avtobusni promet obmirovala.

Glavna sindikata UGT in CCOO sta k splošni stavki pozvala po seriji protestov po vsej državi zaradi stanovanjske krize, ki jih je sprožila septembrska deložacija 87-letne upokojenke iz Madrida. Manjšinska vlada socialista Pedra Sancheza je nato v parlamentu skušala dobiti podporo paketu ukrepov za reševanje krize. Ko ji to ni uspelo, je Sanchez razpisal predčasne volitve.

Sindikati so po poročanju AFP poudarili, da je stavka uperjena proti vsem ravnem države in ne zgolj proti desnici, ki ni podprla vladnih predlogov za ureditev razmer na stanovanjskem področju.

Zaradi napovedane splošne stavke v Španiji je slovensko zunanje ministrstvo v torek na omrežju X podalo več nasvetov. Državljanom svetujejo, naj spremljajo lokalne informacije, objave pristojnih organov in informacije o stanju javnega potniškega prometa ter upoštevajo varnostna priporočila. Zaradi morebitnih zamud v letalskem prometu naj prav tako spremljajo obvestila letalskih prevoznikov.

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KOMENTARJI12

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biggbrader
11. 11. 2026 16.23
Pod komunisti je propadla Grčija, sedaj š.e Španija, Slovenijo smo komaj rešili izpod zapravljivega in lažnjivega partijca v senci.
Odgovori
0 0
Gospod .
11. 11. 2026 16.22
Kako bodo reševali stanovanja, ko pa so sami sprejeli pol milijona Afričanov. 🤣
Odgovori
+2
2 0
Dr Dre
11. 11. 2026 16.07
Pokažite narodu, kaj dogaja ta trenutek na POLJSKEM.. Če upate...
Odgovori
+3
5 2
Morgoth
11. 11. 2026 16.18
Gospodar ne dovoli.
Odgovori
+1
2 1
veneti
11. 11. 2026 16.03
Zanimiv sistem me spominja na Slovenijo. Pripelji not na tisoče tisoče ljudi. Najemnine zrastejo plače padejo. In namesto da bi se zavedali, kaj so naredili, gredo na ceste. Levaki naučite se osnovne logike, če pripelješ v državo na tisoče ljudi, ki delajo za izjemno nizke plače bodo morali nekje živeti!
Odgovori
+4
7 3
veneti
11. 11. 2026 16.24
vidim da to našim od spodaj ni logično heheheh
Odgovori
0 0
GhostWithAxe
11. 11. 2026 15.57
Ce Pedro sanchez se enkrat zmaga je konec s Spanijo, pa tudi cela EU bo imela izredne tezave z njim.
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+3
6 3
veneti
11. 11. 2026 16.04
Kak so že rekli GOTOVI SO heheh vsi so gotovi cel zahod vključno z nami.
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+1
2 1
Misika1967
11. 11. 2026 15.57
Se malo pa pri nas isto. Samo to nas resi pred to vlado.
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+1
6 5
proofreader
11. 11. 2026 15.50
Pri nas smo pod Golobom trpeli nove in višje davke, ampak ni bilo tako hudo, da bi protestirali.
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+3
8 5
Misika1967
11. 11. 2026 15.56
Bomo pa sedaj.
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+2
6 4
dron
11. 11. 2026 16.06
Hacinisti se ne zavedajo kaj jih čaka😉
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+0
2 2
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