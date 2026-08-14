'Prva stvar je bila evakuirati ljudi in braniti hiše'

Požar, ki je izbruhnil na težko dostopnem območju pri Pučišćih na otoku Brač, se je zaradi močne burje hitro širil in zajel okoli 250 hektarjev, večinoma borovega gozda. Ponoči se je nevarno približal tudi hišam, pripovedujeta dva od štirih slovenskih gasilcev, ki so na Braču v okviru projekta AAKT kot sezonski gasilci.

"Stanje je bilo precej kaotično, ogenj se je približeval hišam in mestu, tako da je bila prva stvar evakuirati ljudi in braniti objekte, hiše. To smo, hvala bogu, uspešno rešili. Ni bilo poškodovanih, kar je najbolj pomembno," je povedal Andraž Močnik iz PGD Studenec.

Ko se je zdanilo, so gasilci pri gašenju dobili še pomoč iz zraka. Slovenska gasilca sta medtem branila požarno črto in gasila ogenj, da se ne bi razširil oziroma ogrozil mesta.

Požarišče še vedno zalivajo z vodo, saj želijo preprečiti ponovne vžige. "Zvečer ponavadi zapiha veter in pride do novih žarišč oziroma do ponovnega vzbuha ognja," pojasnjuje Močnik.

Po več kot 18 urah je vendarle prišla dobra novica, da je požar pod nadzorom. Slovenija hrvaškim gasilcem za zdaj še ni priskočila na pomoč, saj Hrvaška Evropske unije za podporo še ni zaprosila, pojasnjuje vodja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Po njegovih besedah se države v primeru zaostrovanja razmer običajno najprej odločijo za zaprosilo za letalsko podporo prek evropskega mehanizma. Danes so denimo tri slovenska letala pomagala pri gašenju požara v italijanskem Amaru. Šele nato, pravi Behin, na teren odidejo tudi enote za gašenje, ki pomagajo pri zaščiti objektov in človeških življenj.

Če bi Hrvaška zaprosila za pomoč prek evropskega mehanizma, bi bil odziv predviden v približno 24 urah. "Bili bi že recimo konkretno slovenski gasilci, kjer imamo poseben evropski modul za vozila, tudi že na sami lokaciji," je pojasnil Behin. V primeru bilateralnega dogovora med državama pa bi lahko bile slovenske ekipe na terenu že v nekaj urah.