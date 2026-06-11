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Prva svetovna vojna z droni: nova realnost evropskega bojišča

Kijev, 11. 06. 2026 12.22 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
L.M.
Ruski napadi na Kijev

Vojna v Ukrajini se v zadnjih tednih zaostruje tako na fronti kot v zaledju, saj Ukrajina in Rusija vse pogosteje izvajata napade na ključne infrastrukturne in energetske cilje globoko na nasprotnem ozemlju. Konflikt se vse bolj spreminja v razpršeno vojno izčrpavanja. Vojno vse pogosteje primerjajo s prvo svetovno vojno, dolgotrajnim, statičnim spopadom z utrjenimi frontami in velikimi izgubami, hkrati pa ostaja brez jasnega časovnega obzorja ter z omejenim napredkom diplomatskih prizadevanj.

V zadnjih dneh se vojna v Ukrajini znova stopnjuje z napadi globoko na rusko ozemlje, kar kaže, da se konflikt vse bolj širi onkraj klasične frontne linije. Ukrajinske sile so izvedle več daljinskih napadov na industrijske in energetske cilje v Rusiji, med drugim na tovarno v Čeboksariju, ki proizvaja komponente za drone in rakete, ter na naftne rafinerije v samarski regiji.

Napadi so, kot poroča The Guardian, povzročili požare, poškodbe infrastrukture in začasne zaustavitve proizvodnje, kar potrjuje, da Ukrajina vse bolj sistematično cilja rusko energetsko in vojaško logistiko globoko v zaledju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da gre za del širše strategije, s katero želi Kijev zmanjšati sposobnost Rusije za financiranje vojne. Ruski napadi na ukrajinska črnomorska pristanišča resno ogrožajo ključne izvozne poti, predvsem kmetijski izvoz prek Odese, ki ga ukrajinski viri opisujejo kot "logistično srce države". Hkrati Ukrajina poroča o novih oblikah prikritega vojskovanja, vključno z domnevnimi ruskimi poskusi rekrutiranja najstniških deklet za zastrupljanje vojakov. Na ruski strani se medtem krepijo gospodarski pritiski in centralizacija oblasti, saj vlada sprejema ukrepe za lažje zadolževanje in povečano porabo brez parlamentarnega nadzora.

Jarki na ukrajinski fronti
Jarki na ukrajinski fronti
FOTO: AP

Po besedah Zelenskega je Ukrajina prva država na svetu, ki je razvila ločeno vejo vojske, osredotočeno izključno na drone. Ob tem je današnji dan razglasil za poseben dan, posvečen "sistemom brezpilotnih vojaških enot", s čimer Ukrajina uradno priznava ključno vlogo dronov v sodobnem vojskovanju. "Dan sil brezpilotnih sistemov" bodo vsako leto 11. junija praznovali v znak spoštovanja in hvaležnosti.

Ta tehnološka preobrazba je postala ena ključnih značilnosti konflikta, ki ga analitiki vse pogosteje primerjajo s prvo svetovno vojno. Po analizi The New York Timesa je vojna v Ukrajini po dolžini že presegla prvo svetovno vojno in se tako uvrstila med najdaljše in najbolj izčrpajoče konflikte v sodobni evropski zgodovini. Ko se je začela ruska invazija februarja 2022, je Moskva pričakovala hitro zmago v nekaj dneh, vendar se je vojna po začetnih manevrih spremenila v dolgotrajno izčrpavanje brez jasnega izida. Ankete naj bi kazale, da približno polovica Ukrajincev verjame, da se vojna ne bo končala pred letom 2027. V tem primeru se bo po dolžini približala drugi svetovni vojni, ki je trajala šest let.

Zgodovinarji in vojaški analitiki opozarjajo, da so podobnosti s prvo svetovno vojno večplastne. Tako kot leta 1914, ko je Nemčija poskušala hitro prodreti proti Parizu, je tudi Rusija v začetku vojne poskušala bliskovito zavzeti Kijev, a so jo ustavili. V obeh primerih je sledil prehod v statično vojno, kjer so se frontne črte zamrznile, spopadi pa so se preselili v jarke. Na ukrajinskem bojišču so se konec leta 2022 ponovno pojavile razmere, ki spominjajo na pozicijsko vojskovanje izpred stoletja: vojaki so se utrdili v rovih, ločeni le na kratke razdalje, napadi pa so se začeli z intenzivnim topniškim obstreljevanjem, ki so jim sledili pehotni juriši.

Skriti vojaki v prvi svetovni vojni
Skriti vojaki v prvi svetovni vojni
FOTO: AP

Čeprav zgodovinski vzorec spominja na preteklost, je sodobna tehnologija bistveno spremenila dinamiko bojišča. Droni so nadomestili velik del klasičnega izvidništva in topništva ter ustvarili tako imenovana "ubijalska območja", kjer je vsak premik hitro zaznan in pogosto takoj napaden. Zato so se klasične jurišne enote skoraj povsem umaknile manjšim, decentraliziranim napadom, ki jih pogosto izvede le nekaj vojakov. Tudi tanki, ki so v začetku vojne igrali pomembno vlogo, so postali zelo ranljivi in se redkeje uporabljajo, saj jih droni zlahka zaznajo in uničijo.

Kljub tehnološki modernizaciji ostaja ena najbolj presenetljivih podobnosti s prvo svetovno vojno prav razsežnost uničenja. Polja, gozdovi in naselja ob fronti so močno opustošeni, podobno kot evropska bojišča pred več kot sto leti. Čeprav je število žrtev v Ukrajini po poročanju The New York Timesa bistveno nižje kot v prvi svetovni vojni, vojaški analitiki opozarjajo, da je intenzivnost spopadov na določenih delih fronte primerljiva z najbolj smrtonosnimi bitkami iz zgodovine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred nekaj dnevi je Zelenski v pismu znova pozval Vladimirja Putina k začetku pogovorov o koncu vojne ter opozoril, da je trenutek nevaren za nadaljnje odlašanje, saj je mednarodna pozornost razpršena tudi zaradi drugih kriz. Njegov predlog je vključeval neposreden dialog med Ukrajino in Rusijo ob aktivni vlogi ZDA in evropskih zaveznic, pri čemer bi bil prvi korak takojšnje premirje, frontna linija pa izhodišče za pogajanja. Moskva je odziv zavrnila, saj je Putin sporočil, da v trenutnih razmerah ne vidi smisla v srečanju in vztraja, da je mogoč le dolgoročen dogovor.

Evropski voditelji poudarjajo, da mora biti cilj pravičen in trajen mir, vendar ostaja odprto vprašanje, ali so pogoji sploh še združljivi z realnostjo na fronti. Tako se kljub diplomatskim pobudam in vse glasnejšim pozivom k dialogu vojna nadaljuje brez jasnega časovnega obzorja in z negotovim izidom.

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KOMENTARJI7

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biggie33
11. 06. 2026 13.55
Putin je edina rešitev za Epstein koalicijo ljudozerov..
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0 0
arctic
11. 06. 2026 13.46
pod črto, bruke za agresorsko Rusijo, ki je samo še senca SZ, še mal se bojo zjbaval pa bojo še krim zgubl
Odgovori
-1
0 1
jung
11. 06. 2026 13.38
Putin je naredil usodno napako, ker ni že na začetku udaril na polno. Čas je omogočil Ukrajincem, da se s pomočjo EU IN NATA organizirajo in sedaj je videti vse skupaj kot ena pat pozicija. Putin si očitno ne upa uporabit vsega razpoložljivega orožja. Zakaj pa mi tam ali ne bomo zlepa izvedeli.
Odgovori
0 0
arctic
11. 06. 2026 13.44
udaril? sem mislil da je bila "ideja" zaščita rusko govoreče manjšina hahah. zdej jih je pa putin sam pobil več kokr jih je bila ukrajina sploh kdaj obtožena. ne morš vržt atomsko bombo hkrati pa nabijat da nisi agresor
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-1
0 1
PARTIZAN PEPE
11. 06. 2026 13.35
Ne bo miru dokler vladajo reptili
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+1
1 0
mertseger
11. 06. 2026 13.29
Svetovna?, a to mislite zato ker je NATO zraven?, drugače je samo še ena vojna.
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+1
1 0
NeMoresVerjet
11. 06. 2026 13.15
Pol milijona hahahahahaha. Pa kako vas ni sram pisati take nebuloze? Trupla se pobirajo in stejejo ze od zacetka. Ukrajina je izgubila ze za celo Slovenijo moskih drzavljanov.
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+4
4 0
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