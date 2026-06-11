Prva svetovna vojna z droni: nova realnost evropskega bojišča

V zadnjih dneh se vojna v Ukrajini znova stopnjuje z napadi globoko na rusko ozemlje, kar kaže, da se konflikt vse bolj širi onkraj klasične frontne linije. Ukrajinske sile so izvedle več daljinskih napadov na industrijske in energetske cilje v Rusiji, med drugim na tovarno v Čeboksariju, ki proizvaja komponente za drone in rakete, ter na naftne rafinerije v samarski regiji. Napadi so, kot poroča The Guardian, povzročili požare, poškodbe infrastrukture in začasne zaustavitve proizvodnje, kar potrjuje, da Ukrajina vse bolj sistematično cilja rusko energetsko in vojaško logistiko globoko v zaledju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da gre za del širše strategije, s katero želi Kijev zmanjšati sposobnost Rusije za financiranje vojne. Ruski napadi na ukrajinska črnomorska pristanišča resno ogrožajo ključne izvozne poti, predvsem kmetijski izvoz prek Odese, ki ga ukrajinski viri opisujejo kot "logistično srce države". Hkrati Ukrajina poroča o novih oblikah prikritega vojskovanja, vključno z domnevnimi ruskimi poskusi rekrutiranja najstniških deklet za zastrupljanje vojakov. Na ruski strani se medtem krepijo gospodarski pritiski in centralizacija oblasti, saj vlada sprejema ukrepe za lažje zadolževanje in povečano porabo brez parlamentarnega nadzora.

Jarki na ukrajinski fronti FOTO: AP

Po besedah Zelenskega je Ukrajina prva država na svetu, ki je razvila ločeno vejo vojske, osredotočeno izključno na drone. Ob tem je današnji dan razglasil za poseben dan, posvečen "sistemom brezpilotnih vojaških enot", s čimer Ukrajina uradno priznava ključno vlogo dronov v sodobnem vojskovanju. "Dan sil brezpilotnih sistemov" bodo vsako leto 11. junija praznovali v znak spoštovanja in hvaležnosti. Ta tehnološka preobrazba je postala ena ključnih značilnosti konflikta, ki ga analitiki vse pogosteje primerjajo s prvo svetovno vojno. Po analizi The New York Timesa je vojna v Ukrajini po dolžini že presegla prvo svetovno vojno in se tako uvrstila med najdaljše in najbolj izčrpajoče konflikte v sodobni evropski zgodovini. Ko se je začela ruska invazija februarja 2022, je Moskva pričakovala hitro zmago v nekaj dneh, vendar se je vojna po začetnih manevrih spremenila v dolgotrajno izčrpavanje brez jasnega izida. Ankete naj bi kazale, da približno polovica Ukrajincev verjame, da se vojna ne bo končala pred letom 2027. V tem primeru se bo po dolžini približala drugi svetovni vojni, ki je trajala šest let. Zgodovinarji in vojaški analitiki opozarjajo, da so podobnosti s prvo svetovno vojno večplastne. Tako kot leta 1914, ko je Nemčija poskušala hitro prodreti proti Parizu, je tudi Rusija v začetku vojne poskušala bliskovito zavzeti Kijev, a so jo ustavili. V obeh primerih je sledil prehod v statično vojno, kjer so se frontne črte zamrznile, spopadi pa so se preselili v jarke. Na ukrajinskem bojišču so se konec leta 2022 ponovno pojavile razmere, ki spominjajo na pozicijsko vojskovanje izpred stoletja: vojaki so se utrdili v rovih, ločeni le na kratke razdalje, napadi pa so se začeli z intenzivnim topniškim obstreljevanjem, ki so jim sledili pehotni juriši.

Skriti vojaki v prvi svetovni vojni FOTO: AP

Čeprav zgodovinski vzorec spominja na preteklost, je sodobna tehnologija bistveno spremenila dinamiko bojišča. Droni so nadomestili velik del klasičnega izvidništva in topništva ter ustvarili tako imenovana "ubijalska območja", kjer je vsak premik hitro zaznan in pogosto takoj napaden. Zato so se klasične jurišne enote skoraj povsem umaknile manjšim, decentraliziranim napadom, ki jih pogosto izvede le nekaj vojakov. Tudi tanki, ki so v začetku vojne igrali pomembno vlogo, so postali zelo ranljivi in se redkeje uporabljajo, saj jih droni zlahka zaznajo in uničijo. Kljub tehnološki modernizaciji ostaja ena najbolj presenetljivih podobnosti s prvo svetovno vojno prav razsežnost uničenja. Polja, gozdovi in naselja ob fronti so močno opustošeni, podobno kot evropska bojišča pred več kot sto leti. Čeprav je število žrtev v Ukrajini po poročanju The New York Timesa bistveno nižje kot v prvi svetovni vojni, vojaški analitiki opozarjajo, da je intenzivnost spopadov na določenih delih fronte primerljiva z najbolj smrtonosnimi bitkami iz zgodovine.

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