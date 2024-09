Prva usmrtitev po 13 letih: je bil Freddie Owens nedolžen?

Steven Golden in Freddie Owens sta bila prijatelja, ko naj bi se leta 1997 odločila za oborožen rop trgovine, med katerim je bila ubita 41-letna uslužbenka Irene Graves.

Po poročanju južnokarolinskega časopisa The State je bil Owens star 19 let, ko sta on in takrat 18-letni Golden Gravesovi zagrozila z orožjem, medtem ko sta poskušala oropati trgovino, v kateri je delala. Potem ko ji ni uspelo odpreti sefa pod pultom, naj bi jo Owens ustrelil in ubil. Gravesova je bila takrat stara 41 let in mati samohranilka treh otrok.

Sodili so jima skupaj, a je nato Golden priznal vpletenost v umor in oborožen rop ter s sodiščem sklenil dogovor, da bo pričal zoper soobtoženega. Prav njegove besede so bile ključne za Owensovo obsodbo – sodišče mu je leta 1999 izreklo smrtno kazen.

Dve leti pozneje in dan po tem, ko je bil spoznan za krivega umora, je Owens nato v zaporu ubil še svojega sostanovalca, poroča WHNS.