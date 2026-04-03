Tujina

Prva večja evropska ladja uspešno prečkala Hormuško ožino

Maskat, 03. 04. 2026 13.16 pred 25 dnevi 3 min branja 106

Avtor:
M.S. STA +1
Ladja Kribi

Tovorna ladja Kribi, ki pluje pod malteško zastavo, a je v lasti francoske družbe, je uspešno prečkala Hormuško ožino, ki jo Iran praktično blokira od začetka ameriško-izraelskih napadov. To ji je uspelo kot prvi večji evropski ladji od začetka vojne.

Kontejnerska ladja Kribi, ki je v lasti francoske družbe za pomorski promet CMA CGM, je v četrtek popoldan prečkala Hormuško ožino in zapustila Perzijski zaliv, kažejo podatki Marine Traffic.

Ladja se je davi že nahajala pri obali omanske prestolnice Maskat. Na svojem oddajniškem sistemu ima še vedno izpisano "lastnik Francija", kar običajno ustreza tudi cilju.

Podatki sicer kažejo, da je ladja plula po novi poti, ki jo je odobril Iran. Vsaj dve plovili sta do zdaj plačali za uporabo varnega koridorja okoli otoka Larak tik ob iranski obali, poroča France24. Vzpostavlja se tako sistem, na podlagi katerega Iran vnaprej odobri plovbo ladij vzdolž svoje obale.

Poleg tega so v četrtek trije tankerji, med njimi tudi eden, ki je v solastništvu japonskega podjetja, prečkali Hormuško ožino po alternativni, južni poti.

Pluli so tesno ob obali omanskega polotoka Musandam, po podatkih Lloyd's Lista je to prvi takšen primer v skoraj treh tednih. Vse tri ladje so med prečkanjem ožine v sporočilu, ki ga je oddajal njihov transponder, signalizirale, da so "OMANI SHIP", navaja AFP.

LNG Sohar, ki je bil med prečkanjem prazen, je v solastništvu japonske ladijske družbe Mitsui. To po navedbah družbae pomeni, da je to prvo japonsko plovilo, ki je zapustilo zaliv od začetka vojne.

Ladja New Vision pod zastavo Hongkonga, ki je prečkala ožino 1. marca takoj po začetku vojne, naj bi v soboto zvečer prispela v francosko pristanišče Le Havre, še poroča AFP.

Za uporabo koridorja okoli iranskega otoka Larak sta že plačali najmanj dve ladji, je v četrtek sporočil analitik Lloyd's Lista. Nekaj komercialnih plovil, ki so od začetka vojne prečkala ožino s prižganimi oddajniki, je pred tem prav tako plulo v bližini otoka Larak.

Lokacija ladje Kribi
FOTO: Marine Traffic

Večina ladij, ki je od 1. marca prečkala Hormuško ožino, je bila doslej na poti v ali iz Irana, nekatere pa so bile v lasti ZAE, Indije, Kitajske oz. Savdske Arabije.

Število ladijskih prevozov skozi Hormuško ožino naj bi se v zadnjih dneh povečalo. Glede na poročilo podatkovne družbe Windward, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, je v sredo skozi ožino plulo 16 tovornih ladij, dan prej 11. Število prečkanj se je povečalo tri dni zapored, a to še vedno predstavlja zgolj delček prometa v primerjavi pred začetkom vojne.

Tudi to poročilo navaja, da so ladje večinoma plule v bližini iranske obale v koridorju ob otoku Larak. Tri ladje so medtem pomorsko pot prečkale pod omanskim nadzorom in se tako izognile iranskemu nadzorovanemu koridorju.

Peking je v torek izrazil "hvaležnost", potem ko so tri kitajske ladje brez težav prečkale ožino.

Evropske države, vključno s Francijo, so začele s prvimi diplomatskimi prizadevanji za rešitev krize, vendar doslej še ni bilo vidnega napredka. Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom Južne Koreje dejal, da si bo Francija prizadevala za stabilizacijo razmer v Hormuški ožini "po koncu bombardiranja".

Hormuška ožina je pomembna svetovna pot za prevoz nafte in plina, pa tudi gnojil iz Perzijskega zaliva. Zaradi skoraj popolnega zaprtja ožine so cene energentov in drugih dobrin in storitev od 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael začela napade na Iran, po vsem svetu močno poskočile.

Trump je sicer danes napovedal, da lahko "kmalu odpre Hormuško ožino". "Z malo več časa lahko brez težav ODPREMO HORMUŠKO OŽINO, VZAMEMO NAFTO IN BAJNO ZASLUŽIMO," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da bi bil to lahko "naftni vrelec" za ves svet.

KOMENTARJI106

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

iziizi
04. 04. 2026 11.21
za 2 miljona mu mi odpremo piranski zaliv samo naj furajo
Odgovori
0 0
iziizi
04. 04. 2026 11.18
kak napredek ne moreš verjet
Odgovori
0 0
Na pol ovca
03. 04. 2026 21.30
Za neiformirane ladje ki plačajo nafto v kitajski valuti NE v dolarijih in niso iz držav napadalk lahko prečkajo ožino.
Odgovori
+2
2 0
SAKOSAKO
03. 04. 2026 20.14
Zakaj Iran blokira Evropske ladje? Naj blokira Ameriko in Izrael! Evropa se noče mešati v te Trumpove budalaštine!!!
Odgovori
-2
1 3
M_teoretik
03. 04. 2026 19.59
Zgleda, da bo Iran spustil vse tankerje, ki ne sodelujejo z ZDA in Izraelom. Kolikor je Tramp maščevalen in nepredvidljiv bi lahko Traml ukazal uničenje kakšnega tankerja; tko iz ihte!?
Odgovori
+2
5 3
nemski_ovcar
03. 04. 2026 19.29
Zdaj pa bo nafte
Odgovori
-1
1 2
FreedomMan
03. 04. 2026 19.23
Distancirati se od Amerike in Trumpa, ter normalizirati odnose z Iranom in Rusijo. Od lezenja v rit Trumpu bomo imeli kmalu gorivo 3 eur.
Odgovori
+5
9 4
iziizi
04. 04. 2026 11.19
hahaha ti pa si ..........
Odgovori
-1
1 2
Sinner 666
03. 04. 2026 18.02
samo zdraho delat. ce bi namesto irana zradiral ameriko bi blo bols. sm sigurn
Odgovori
+12
15 3
NeXadileC
03. 04. 2026 17.54
Goriva se zdaj, potemtakem, na servisih, morajo takoj, zelo poceniti.
Odgovori
-2
4 6
Rock8
03. 04. 2026 17.50
Hvala iran
Odgovori
+5
8 3
Samo navijač
03. 04. 2026 17.44
Samo s pobiranjem cestnine je Iran preracunal donos in ta bi znasal vsaj 100 milijard $. Placevalo pa se bo Juanih ali Bitcoinu.
Odgovori
+8
10 2
FreedomMan
03. 04. 2026 19.23
Edino pravilno
Odgovori
+2
3 1
JanezNovakJohn
03. 04. 2026 17.43
Uvesti evropske sankcije proti Ameriki in Izraelu ter popraviti ruske plinovode in naftovode. Ampak ne! Ursula in Kalasova sta prodani duši.
Odgovori
+13
18 5
Samo navijač
03. 04. 2026 17.40
Pravzaprav Iran bo spuscal vse ladje. Placa se neka cestnina v juanih ali (cryptu) Bitcoinu. Osovrazeni drzavi pa labko samo sanjata.
Odgovori
+6
8 2
JanezNovakJohn
03. 04. 2026 17.37
Iranci bi morali izključno ameriškim, izraelskim in njunim sodelavcem prepovedati plovbo. To bi svet gotovo pozdravil.
Odgovori
+13
16 3
Pikaa1234
03. 04. 2026 17.33
se vi norca delate, dajte pogledat koliko tankerjev je preckalo od ''zaprtj'' in so ze v sredozemskem morju. To je samo zavajanje folka pa da cene rastejo kot da teleportirajo nafto. En tanker pluje celo pod zastavo hrvaske, 2 sta namenjena v Koper, doloceni Rijeka, Trst etc. Tole nabijanje cen je samo za butale pa trump cirkus.
Odgovori
+2
9 7
Pfolca
03. 04. 2026 17.40
Če so plačali 2mio so brez skrbi prepluli ožino
Odgovori
+5
7 2
štrekeljc
03. 04. 2026 19.02
Ali če so nafto plačali v juanih.
Odgovori
+2
3 1
panamera
03. 04. 2026 17.32
No super.... Važno da je vse pod nadzorom.... Svaka čast..... Ful se sekira.... Ne vem kaj bom zdaj...
Odgovori
+2
4 2
Luigi Taveri II.
03. 04. 2026 17.32
EU bi morala dati ožino v Schengen
Odgovori
+1
3 2
Obi-van-Kenobi
03. 04. 2026 17.29
Ker so placali dovoljenje, dva milijona pa niso edini
Odgovori
+7
7 0
Un71
03. 04. 2026 17.22
Ne duha ne sluha o ponudbi Irana, za odprtje Hormuške ožine, če se nafto plača z evri ali juani...
Odgovori
+4
5 1
IskraLJ
03. 04. 2026 16.59
Čestitam Iranu za sestrelitev. Še malo bolj močno in bojo ameri pobegnili v svoj obubožani raj.
Odgovori
+12
22 10
Rock8
03. 04. 2026 17.51
Se pridružujem
Odgovori
+5
8 3
Komentatorskijunky
03. 04. 2026 18.04
pri 7.000 napadih na Iran jim je uspelo sestreliti 4,5 letal (VP ju je zdaj kar malo nerodno....)? Verski voditelji na delu. Čakaj malo, a niso verski vodje dobri pošteni boga boječi fantje, ki se ukvarjajo z bogoslužjem in duhovno oskrbo občanov Irana? Že skoraj 50 let, na ulicah Teherana pa so po podatkih iranskega humanitarnega pol mesece pobili minimalno 1k ljudi, ki si ne strinjajo z versko policijo? Kam gre ta svet... No ja tudi DT ni ravno presežek
Odgovori
-5
2 7
