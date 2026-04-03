Prva večja evropska ladja uspešno prečkala Hormuško ožino

Kontejnerska ladja Kribi, ki je v lasti francoske družbe za pomorski promet CMA CGM, je v četrtek popoldan prečkala Hormuško ožino in zapustila Perzijski zaliv, kažejo podatki Marine Traffic.

Ladja se je davi že nahajala pri obali omanske prestolnice Maskat. Na svojem oddajniškem sistemu ima še vedno izpisano "lastnik Francija", kar običajno ustreza tudi cilju.

Podatki sicer kažejo, da je ladja plula po novi poti, ki jo je odobril Iran. Vsaj dve plovili sta do zdaj plačali za uporabo varnega koridorja okoli otoka Larak tik ob iranski obali, poroča France24. Vzpostavlja se tako sistem, na podlagi katerega Iran vnaprej odobri plovbo ladij vzdolž svoje obale.

Poleg tega so v četrtek trije tankerji, med njimi tudi eden, ki je v solastništvu japonskega podjetja, prečkali Hormuško ožino po alternativni, južni poti.

Pluli so tesno ob obali omanskega polotoka Musandam, po podatkih Lloyd's Lista je to prvi takšen primer v skoraj treh tednih. Vse tri ladje so med prečkanjem ožine v sporočilu, ki ga je oddajal njihov transponder, signalizirale, da so "OMANI SHIP", navaja AFP.

LNG Sohar, ki je bil med prečkanjem prazen, je v solastništvu japonske ladijske družbe Mitsui. To po navedbah družbae pomeni, da je to prvo japonsko plovilo, ki je zapustilo zaliv od začetka vojne.

Ladja New Vision pod zastavo Hongkonga, ki je prečkala ožino 1. marca takoj po začetku vojne, naj bi v soboto zvečer prispela v francosko pristanišče Le Havre, še poroča AFP.

Za uporabo koridorja okoli iranskega otoka Larak sta že plačali najmanj dve ladji, je v četrtek sporočil analitik Lloyd's Lista. Nekaj komercialnih plovil, ki so od začetka vojne prečkala ožino s prižganimi oddajniki, je pred tem prav tako plulo v bližini otoka Larak.