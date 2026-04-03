Prva večja evropska ladja uspešno prečkala Hormuško ožino

Kontejnerska ladja Kribi, ki je v lasti francoske družbe za pomorski promet CMA CGM, je v četrtek popoldan prečkala Hormuško ožino in zapustila Perzijski zaliv, kažejo podatki Marine Traffic.
Ladja se je davi že nahajala pri obali omanske prestolnice Maskat. Na svojem oddajniškem sistemu ima še vedno izpisano "lastnik Francija", kar običajno ustreza tudi cilju.
Podatki sicer kažejo, da je ladja plula po novi poti, ki jo je odobril Iran. Vsaj dve plovili sta do zdaj plačali za uporabo varnega koridorja okoli otoka Larak tik ob iranski obali, poroča France24. Vzpostavlja se tako sistem, na podlagi katerega Iran vnaprej odobri plovbo ladij vzdolž svoje obale.
Poleg tega so v četrtek trije tankerji, med njimi tudi eden, ki je v solastništvu japonskega podjetja, prečkali Hormuško ožino po alternativni, južni poti.
Pluli so tesno ob obali omanskega polotoka Musandam, po podatkih Lloyd's Lista je to prvi takšen primer v skoraj treh tednih. Vse tri ladje so med prečkanjem ožine v sporočilu, ki ga je oddajal njihov transponder, signalizirale, da so "OMANI SHIP", navaja AFP.
LNG Sohar, ki je bil med prečkanjem prazen, je v solastništvu japonske ladijske družbe Mitsui. To po navedbah družbae pomeni, da je to prvo japonsko plovilo, ki je zapustilo zaliv od začetka vojne.
Ladja New Vision pod zastavo Hongkonga, ki je prečkala ožino 1. marca takoj po začetku vojne, naj bi v soboto zvečer prispela v francosko pristanišče Le Havre, še poroča AFP.
Za uporabo koridorja okoli iranskega otoka Larak sta že plačali najmanj dve ladji, je v četrtek sporočil analitik Lloyd's Lista. Nekaj komercialnih plovil, ki so od začetka vojne prečkala ožino s prižganimi oddajniki, je pred tem prav tako plulo v bližini otoka Larak.
Večina ladij, ki je od 1. marca prečkala Hormuško ožino, je bila doslej na poti v ali iz Irana, nekatere pa so bile v lasti ZAE, Indije, Kitajske oz. Savdske Arabije.
Število ladijskih prevozov skozi Hormuško ožino naj bi se v zadnjih dneh povečalo. Glede na poročilo podatkovne družbe Windward, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, je v sredo skozi ožino plulo 16 tovornih ladij, dan prej 11. Število prečkanj se je povečalo tri dni zapored, a to še vedno predstavlja zgolj delček prometa v primerjavi pred začetkom vojne.
Tudi to poročilo navaja, da so ladje večinoma plule v bližini iranske obale v koridorju ob otoku Larak. Tri ladje so medtem pomorsko pot prečkale pod omanskim nadzorom in se tako izognile iranskemu nadzorovanemu koridorju.
Peking je v torek izrazil "hvaležnost", potem ko so tri kitajske ladje brez težav prečkale ožino.
Evropske države, vključno s Francijo, so začele s prvimi diplomatskimi prizadevanji za rešitev krize, vendar doslej še ni bilo vidnega napredka. Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom Južne Koreje dejal, da si bo Francija prizadevala za stabilizacijo razmer v Hormuški ožini "po koncu bombardiranja".
Hormuška ožina je pomembna svetovna pot za prevoz nafte in plina, pa tudi gnojil iz Perzijskega zaliva. Zaradi skoraj popolnega zaprtja ožine so cene energentov in drugih dobrin in storitev od 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael začela napade na Iran, po vsem svetu močno poskočile.
Trump je sicer danes napovedal, da lahko "kmalu odpre Hormuško ožino". "Z malo več časa lahko brez težav ODPREMO HORMUŠKO OŽINO, VZAMEMO NAFTO IN BAJNO ZASLUŽIMO," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da bi bil to lahko "naftni vrelec" za ves svet.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.