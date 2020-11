Prva Bidnova zmaga, medtem se država pripravlja na nemire

Kandidat demokratov Joe Biden je prvo zmago zabeležil v kraju Dixville Notch v New Hampshireu, kjer po tradiciji začnejo voliti takoj po polnoči in prvi v ZDA objavijo rezultate. Demokrat je pobral glasove vseh petih volivcev. Rezultat nima praktično nobene vrednosti, kaže le na spreten piar v na pol opuščenem turističnem središču. Pozornost ZDA je osredotočena na eno samo zvezno državo. Če bo Donlad Trump zmagal v Pensilvaniji, to pomeni, da so ankete znova podcenile podporo republikancu in se lahko znova zamaje modri zid na ameriškem srednjem zahodu, ki je leta 2016 s tesnimi zmagami presenetil ves svet. Brez Pensilvanije pa je ameriški politični eksperiment s Trumpom bržčas končan. Biden ne potrebuje ne Floride ne Arizone, dveh zveznih držav, za kateri so bile napovedi tesne, a so mu kazale prednost. Verjetnejši od Trumpove zmage je modri val, prepričljiva zmaga demokrata, ki bi s sabo ponesel tudi demokratske senatorje in kongresnike ter si tako omogočil lažje vladanje v prvih dveh letih.

Na pomen Pensilvanije ne kaže samo osredotočenost obeh kandidatov, ki sta zadnje dni potovala križem tej zvezne države, ampak tudi vse ostrejši Trumpov besednjak. Najvišje sodišče te zvezne države je odločilo, da bodo lahko pri preštevanju glasov upoštevali tudi glasovnice, ki so bile oddane pravočasno (do 3. novembra), a jih je pošta dostavila v naslednjih treh dneh. Republikanska kampanja je že vložila tožbe na zvezna sodišča, predsednik pa si je s tvitanjem o nevarni odločitvi sodišča od Twitterja prislužil novo opozorilo, da so njegova sporočila sporna in zavajajoča. Trump je namreč zatrdil, da bo to "omogočilo obširno in nebrzdano goljufanje ter spodkopalo ves zakonski sistem". V oči bode zlasti dvoumno opozorilo: "To bo sprožilo nasilje na ulicah. Nekaj je treba narediti!" Zato se ne gre čuditi odzivu trgovcev po vseh ZDA, ki so začeli prekrivati svoja izložbena okna in najemati zasebne varnostne službe. V zastrupljenem ozračju lahko v prihodnjih dneh ali celo tednih ne glede na rezultat pričakujemo razburjene odzive.