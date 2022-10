Prva žrtev strupenih gob v Srbiji

V Šabcu je v bolnišnici umrla ženska zaradi zastrupitve z gobami, ki jih je starejša gospa prodajala na tržnici. Žensko so prejšnji teden hospitalizirali v bolnišnici, nato pa so jo v nedeljo prepeljali v Beograd na Vojnomedicinsko akademijo (VMA). Odpovedale so ji ledvice, štirikrat so jo oživljali, a brez uspeha. Gospo, ki je gobe prodajala, so pridržali za 48 ur in bo zaslišana pri osnovnem državnem tožilstvu v Šabcu. Policisti so zasegli tudi določeno količino gob, ki jih bodo poslali na analizo. Na VMA je trenutno še osem ljudi, ki so se zastrupili z istimi gobami.

Poleg zdaj preminule, se je še sedem drugih ljudi zastrupilo ko so na mestni tržnici Živinarnik kupili gobe od babice iz Ćukovine. Potem so se v bolnišnico s simptomi zastrupitve zvrstili eden za drugim. "Zastrupljena babica", kot so poimenovali žensko s tržnice v Šabcu, je vse te dni nemoteno prodajala gobe, zato so bili poleg ljudi, ki so končali na zdravljenju v Beogradu, razburjeni tudi drugi, ki so nakupovali pri njej. PREBERI ŠE 72-letnica na tržnici prodajala strupene gobe, kupci v kritičnem stanju Do sedaj še niso z gotovostjo mogli potrditi, za katero vrsto strupenih gob gre. Po obilnem deževju se je zaradi toplega in sončnega vremena v gozdovih pojavilo veliko gob, katere so ljudje nabirali, nekateri pa so jih nato odnesli na tržnico in jih tam prodajali. V tem obdobju je veliko strupenih, pa tudi užitnih gob, zato previdnost ni odveč. "Poudarjamo, da je bilo od pomladi v centru za zastrupitve VMA obravnavanih 26 bolnikov zaradi zastrupitev z gobami (14 ambulantno in 12 hospitaliziranih). V preteklem obdobju je bilo nekaj deževnih dni, ki jim je sledilo toplo, sončno vreme, kar povzroča nenadno rast in razcvet užitnih, a žal tudi strupenih gob," so sporočili iz VMA.