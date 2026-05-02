Tujina

'Prva žrtev' vojne: Spirit Airlines odpovedal vse lete, ukinja poslovanje

Washington, 02. 05. 2026 11.28 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
M.P.
Spirit Airlines

Vsi leti so bili odpovedani, storitve za stranke niso več na voljo. Tako je na spletu sporočila priljubljena ultranizkocenovna letalska družba Spirit Airlines, ki je očitno postala prva "žrtev" vojne v Iranu in naraščajočih cen goriva.

Ultranizkocenovni letalski prevoznik, ki je nekoč opravljal na stotine dnevnih letov na svojih svetlo rumenih letalih in zaposloval približno 17.000 ljudi, je sporočil, da je "začel urejeno ukinjanje poslovanja, ki v veljavo stopa takoj".

Letalska družba je na spletni strani sporočila, da so bili vsi leti odpovedani in da storitve za stranke niso več na voljo. Podjetje je stranke obvestilo, da lahko pričakujejo povračila, ne bodo pa imele pomoči pri rezervaciji potovanj pri drugih letalskih družbah.

Letalo Spirit Airlines
Letalo Spirit Airlines
FOTO: Profimedia

"Ponosni smo na vpliv našega ultranizkocenovnega modela na panogo v zadnjih 34 letih. Upali smo, da bomo svojim gostom služili še vrsto let," so zapisali v objavi. Zaprtje je bilo sicer po petku pričakovano, saj ameriška vlada ni zagotovila potrebne pomoči za prevoznika v finančnih težavah.

Sindikati, ki zastopajo pilote, stevardese in delavce na ploščadi družbe Spirit, so sicer sporočili, da bi v primeru propada družbe brez dela ostalo na tisoče Američanov, škodoval pa bi tudi potrošnikom, saj bi zmanjšal konkurenco med letalskimi prevozniki in zvišal cene letalskih kart.

Letalski ponudnik se je po strmem naraščanju cen goriv že drugič v manj kot dveh letih znašel v stečajnem postopku. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je njegova administracija nizkocenovnemu letalskemu prevozniku dala "končni predlog" za prevzem, da bi preprečili njegov propad, a da dogovor ni bil dosežen.

Družba Spirit se sicer vse od pandemije covida-19 spopada s finančnimi težavami, obremenjena z naraščajočimi stroški poslovanja in naraščajočim dolgom. Do začetka stečajnega postopka po 11. poglavju novembra 2024 je Spirit od začetka leta 2020 izgubil več kot 2,5 milijarde dolarjev (2,13 milijarde evrov), poroča Euronews.

Nizkotarifni prevoznik je za stečajno zaščito zaprosil avgusta 2025, ko je poročal o 8,1 milijarde dolarjev (6,9 milijarde evrov) dolgov in 8,6 milijarde dolarjev (7,33 milijarde evrov) sredstev, kažejo sodni dokumenti.

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
02. 05. 2026 13.11
super. manj onesnazevanja planeta
0 0
culokafrija
02. 05. 2026 13.11
In kaj se čudijo gringosi tumasti, kar so iskali to so dobili....
+1
1 0
lokson
02. 05. 2026 13.10
Pa kaj še. Lahko, da je to kar pišete pripomoglo, definitivno pa ni glavni vzrok. Kakšne buče. Po svetu, se vsak dan zapre na tisoče podjetij, tudi kadar je tki. obilje. Sam populizem in nič drugega. Tudi po SLO se zapirajo, pa ne zaradi letalskega goriva. Pajaci spodaj, pa že nažigajo. Kako prikladno, kajne ovčke.
0 0
mario7
02. 05. 2026 13.03
Gripa, katero so za nekaj časa preimenovali v covid 19 je marsikaj spravila k vragu.
+2
3 1
mario7
02. 05. 2026 13.05
Zakaj in zakaj je bilo to potrebno, ne vem.
+1
1 0
Infiltrator
02. 05. 2026 13.02
To je dokaz ,da delajo na tem da raja ne bo imela nič ,elite pa bodo na veliko trošile. Vprašanje je al se bo raja temu uprla al bo enostavno šla v gete .....
+4
5 1
za bojši jutri
02. 05. 2026 13.02
Še dobro, da se je to zgodilo v ameriki. še več tega.
+2
3 1
EchoFruit
02. 05. 2026 13.01
Kaksne vojne? Vse drugo
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
02. 05. 2026 13.00
ni potop človeka to da so podgane napadle Iran ampak da so vse ostale države tiho in tega najostreje ne obsodijo, če je potrebno tudi z vojno napovedjo podganam. Ni vraga da jih Kitajska, Rusija, Japonska ponovno :) in Evropa ne bi mogli malo zbombati. Če so usa in judje v vojaški premoči proti celemu svetu potem pa tud vse skup ni nič vredno.
+3
4 1
petka5
02. 05. 2026 12.42
Evo dokaz kako desni skrbijo za gospodarstvo... pa je jansari trdil v predvolilnih soocenjih da posledic ne bo nobenih... tolk o tem k9lk on o cemerkoli kaj sploh ve... vsd kar izusti je laz in vse unici
+1
6 5
Pajo_36
02. 05. 2026 12.38
Tako, kot sem rekel. Desno divjanje in vojne škodujejo stokrat bolj na gospodarstvo, kot pa en socialni prispevek, kjer je družbi lahko boljše. In evo vam. Delajo teli modeli izključno za močan kapital, kar zgleda en transport absolutno ni.
+2
7 5
petka5
02. 05. 2026 12.42
👏👏👏👏
-1
1 2
SDS_je_poden
02. 05. 2026 12.34
Dobro fura orangutan svoje gospodarstvo. Sledi še kakšna letalska družba.
+5
10 5
myomy
02. 05. 2026 12.26
Prve žrtve vojne v Iranu so bile 170 ubitih šolark, in ne neko ameriško podjetje. Kje vam je empatija, da dajete letala pred ubite otroke?
+12
17 5
St. Gallen
02. 05. 2026 12.31
Prva zrtev je bil turizem
+2
6 4
anatomija
02. 05. 2026 12.45
Ko Rusi ubijajo in ugrabljajo Ukrajinske otroke si goreč podpornik teh zločinov
-4
2 6
mario7
02. 05. 2026 13.13
anatomija. Ti to verjameš?
0 0
