'Prva žrtev' vojne: Spirit Airlines odpovedal vse lete, ukinja poslovanje

Ultranizkocenovni letalski prevoznik, ki je nekoč opravljal na stotine dnevnih letov na svojih svetlo rumenih letalih in zaposloval približno 17.000 ljudi, je sporočil, da je "začel urejeno ukinjanje poslovanja, ki v veljavo stopa takoj". Letalska družba je na spletni strani sporočila, da so bili vsi leti odpovedani in da storitve za stranke niso več na voljo. Podjetje je stranke obvestilo, da lahko pričakujejo povračila, ne bodo pa imele pomoči pri rezervaciji potovanj pri drugih letalskih družbah.

"Ponosni smo na vpliv našega ultranizkocenovnega modela na panogo v zadnjih 34 letih. Upali smo, da bomo svojim gostom služili še vrsto let," so zapisali v objavi. Zaprtje je bilo sicer po petku pričakovano, saj ameriška vlada ni zagotovila potrebne pomoči za prevoznika v finančnih težavah. Sindikati, ki zastopajo pilote, stevardese in delavce na ploščadi družbe Spirit, so sicer sporočili, da bi v primeru propada družbe brez dela ostalo na tisoče Američanov, škodoval pa bi tudi potrošnikom, saj bi zmanjšal konkurenco med letalskimi prevozniki in zvišal cene letalskih kart.