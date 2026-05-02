'Prva žrtev' vojne: Spirit Airlines odpovedal vse lete, ukinja poslovanje

Ultranizkocenovni letalski prevoznik, ki je nekoč opravljal na stotine dnevnih letov na svojih svetlo rumenih letalih in zaposloval približno 17.000 ljudi, je sporočil, da je "začel urejeno ukinjanje poslovanja, ki v veljavo stopa takoj".
Letalska družba je na spletni strani sporočila, da so bili vsi leti odpovedani in da storitve za stranke niso več na voljo. Podjetje je stranke obvestilo, da lahko pričakujejo povračila, ne bodo pa imele pomoči pri rezervaciji potovanj pri drugih letalskih družbah.
"Ponosni smo na vpliv našega ultranizkocenovnega modela na panogo v zadnjih 34 letih. Upali smo, da bomo svojim gostom služili še vrsto let," so zapisali v objavi. Zaprtje je bilo sicer po petku pričakovano, saj ameriška vlada ni zagotovila potrebne pomoči za prevoznika v finančnih težavah.
Sindikati, ki zastopajo pilote, stevardese in delavce na ploščadi družbe Spirit, so sicer sporočili, da bi v primeru propada družbe brez dela ostalo na tisoče Američanov, škodoval pa bi tudi potrošnikom, saj bi zmanjšal konkurenco med letalskimi prevozniki in zvišal cene letalskih kart.
Letalski ponudnik se je po strmem naraščanju cen goriv že drugič v manj kot dveh letih znašel v stečajnem postopku. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je njegova administracija nizkocenovnemu letalskemu prevozniku dala "končni predlog" za prevzem, da bi preprečili njegov propad, a da dogovor ni bil dosežen.
Družba Spirit se sicer vse od pandemije covida-19 spopada s finančnimi težavami, obremenjena z naraščajočimi stroški poslovanja in naraščajočim dolgom. Do začetka stečajnega postopka po 11. poglavju novembra 2024 je Spirit od začetka leta 2020 izgubil več kot 2,5 milijarde dolarjev (2,13 milijarde evrov), poroča Euronews.
Nizkotarifni prevoznik je za stečajno zaščito zaprosil avgusta 2025, ko je poročal o 8,1 milijarde dolarjev (6,9 milijarde evrov) dolgov in 8,6 milijarde dolarjev (7,33 milijarde evrov) sredstev, kažejo sodni dokumenti.
