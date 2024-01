Prve ameriške žrtve: trije mrtvi in 25 ranjenih v napadu z dronom

Smrt treh Američanov pri stolpu 22 v Jordaniji blizu meje s Sirijo verjetno pomeni znatno stopnjevanje že tako negotovih razmer na Bližnjem vzhodu, piše CNN. Od petka je bilo zabeleženih več kot 158 napadov na ameriške in koalicijske sile v Iraku in Siriji. Večina naj bi bila po besedah ameriških uradnikov neuspešna, saj naj ne bi povzročili žrtev in večjih poškodb na infrastrukturi.

CNN še piše, da ni jasno, zakaj zračna obramba ni uspela prestreči drona. Tiskovni predstavnik jordanske vlade je sicer zanikal, da se je napad zgodil na ozemlju Jordanije. Po njegovih besedah je bilo tarča napadov oporišče Al-Tanf v Siriji.

Ameriški predsednik Joe Biden je obljubil, da bodo odgovorni za smrt treh pripadnikov ameriške vojske odgovarjali, krivdo pa je pripisal skrajnim skupinam, ki jih podpira Iran. "Danes je ameriško srce težko," je dejal Biden. "Sinoči so bili trije pripadniki ameriške vojske ubiti – in veliko je ranjenih – med napadom brezpilotnega letala na naše sile, nameščene v severovzhodni Jordaniji blizu meje s Sirijo."

"Čeprav še vedno zbiramo dejstva o tem napadu, vemo, da so ga izvedle radikalne militantne skupine, ki jih podpira Iran in delujejo v Siriji in Iraku," je nadaljeval Biden. Obljubil je, da se bodo ZDA odzvale v času in na način, ki ga bodo izbrale. Tri padle vojake je označil za domoljube, pohvalil njihov pogum in izrazil sožalje, napad pa označil za zaničljiv in popolnoma nepravičen.

Skupaj bomo izpolnili sveto obveznost, ki jo imamo do njihovih družin. Prizadevali si bomo, da bomo vredni njihove časti in hrabrosti. Izpolnili bomo njihovo zavezanost boju proti terorizmu, je dejal predsednik.

Ameriške oblasti so večkrat zatrdile, da si ne želijo, da bi se vse večje napetosti na Bližnjem vzhodu zaradi spopadov med Izraelom in Hamasom razširile v regionalno vojno. Ameriški uradniki so večkrat izjavili, da so ZDA prisotnost v regiji okrepile z namero, da bi odvračale Iran ter njihove zaveznike v regiji, kot so Hezbolah in jemenski Hutiji. Prav slednji zaradi napadov na plovila v Rdečem morju, ki pripadajo državam, povezanim z Izraelom, koalicijskim silam in svetovni trgovini povzročajo številne preglavice.