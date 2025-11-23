Prve fotografije iz zoglenelega Mulina, za požar kriva napaka vozila za golf

Obseg materialne škode petkovega požara v hotelu in casinoju Mulino, ki stoji tik ob meji s Slovenijo, za zdaj še ni znan. So pa preiskovalci zaključili preiskavo požara, ki je potrdila prvotne informacije o tem, kako je do njega prišlo.
Kot poroča Net.hr, je ogenj vzniknil zaradi električne napake na vozilu za golf, ki je bilo parkirano ob hotelu. Ogenj se je hitro razširil na kuhinjo, restavracijo, igralnico, skladišče in strojnico.
Na srečo se v obsežnem požaru, ki je vzniknil okoli 9. ure zjutraj, ni poškodoval nihče; goste hotela so namreč nemudoma uspešno evakuirali.
Kot smo poročali, je pri gašenju sodelovalo 48 hrvaških gasilcev z 22 vozili ter 25 slovenskih gasilcev z osmimi vozili, nam je še povedal poveljnik gasilcev Bojan Štokovac (javna gasilska služba Umag).
Na terenu so bili poklicni gasilci iz Umaga, Buzeta, Poreča in Pulja ter prostovoljni gasilci z območja Buj, na pomoč pri gašenju pa so po besedah Kozlevca prišli tudi gasilci iz Sečovelj in Kopra. Posredovali so gasilci PGD Piran, PGD Sečovlje, PGD Nova vas, gasilska brigada Koper.
Požar so s skupnimi močmi uspeli lokalizirati ob 18. uri, slovenski gasilci so se takrat poslovili, na delu pa so ostali še hrvaški, ki so vse do jutra opravljali požarno stražo. Požar so popolnoma pogasili v soboto zjutraj.
