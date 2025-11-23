Prve fotografije iz zoglenelega Mulina, za požar kriva napaka vozila za golf

Preiskava obsežnega požara, ki je v petek zjutraj izbruhnil v hotelu in casinoju Mulino v Plovaniji, je zaključena. Kot so potrdili, je za ognjeni pekel, ki je povsem uničil streho in podstrešje stavbe igralnice, kriva napaka na golf vozilu, ki je bilo parkirano poleg hotela. Umaški gasilci pa so ob tem delili tudi prve fotografije povsem zoglenele notranjosti igralnice.

Obseg materialne škode petkovega požara v hotelu in casinoju Mulino, ki stoji tik ob meji s Slovenijo, za zdaj še ni znan. So pa preiskovalci zaključili preiskavo požara, ki je potrdila prvotne informacije o tem, kako je do njega prišlo. Kot poroča Net.hr, je ogenj vzniknil zaradi električne napake na vozilu za golf, ki je bilo parkirano ob hotelu. Ogenj se je hitro razširil na kuhinjo, restavracijo, igralnico, skladišče in strojnico.

Na srečo se v obsežnem požaru, ki je vzniknil okoli 9. ure zjutraj, ni poškodoval nihče; goste hotela so namreč nemudoma uspešno evakuirali. Kot smo poročali, je pri gašenju sodelovalo 48 hrvaških gasilcev z 22 vozili ter 25 slovenskih gasilcev z osmimi vozili, nam je še povedal poveljnik gasilcev Bojan Štokovac (javna gasilska služba Umag).