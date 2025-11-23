Svetli način
Tujina

Prve fotografije iz zoglenelega Mulina, za požar kriva napaka vozila za golf

Plovanija, 23. 11. 2025 15.47 | Posodobljeno pred 42 minutami

M.P.
Preiskava obsežnega požara, ki je v petek zjutraj izbruhnil v hotelu in casinoju Mulino v Plovaniji, je zaključena. Kot so potrdili, je za ognjeni pekel, ki je povsem uničil streho in podstrešje stavbe igralnice, kriva napaka na golf vozilu, ki je bilo parkirano poleg hotela. Umaški gasilci pa so ob tem delili tudi prve fotografije povsem zoglenele notranjosti igralnice.

Obseg materialne škode petkovega požara v hotelu in casinoju Mulino, ki stoji tik ob meji s Slovenijo, za zdaj še ni znan. So pa preiskovalci zaključili preiskavo požara, ki je potrdila prvotne informacije o tem, kako je do njega prišlo.

Kot poroča Net.hr, je ogenj vzniknil zaradi električne napake na vozilu za golf, ki je bilo parkirano ob hotelu. Ogenj se je hitro razširil na kuhinjo, restavracijo, igralnico, skladišče in strojnico.

Na srečo se v obsežnem požaru, ki je vzniknil okoli 9. ure zjutraj, ni poškodoval nihče; goste hotela so namreč nemudoma uspešno evakuirali.

Kot smo poročali, je pri gašenju sodelovalo 48 hrvaških gasilcev z 22 vozili ter 25 slovenskih gasilcev z osmimi vozili, nam je še povedal poveljnik gasilcev Bojan Štokovac (javna gasilska služba Umag).

Preberi še Preiskava požara v teku: pogorela streha in podstrešje igralnice Mulino

Na terenu so bili poklicni gasilci iz Umaga, Buzeta, Poreča in Pulja ter prostovoljni gasilci z območja Buj, na pomoč pri gašenju pa so po besedah Kozlevca prišli tudi gasilci iz Sečovelj in Kopra. Posredovali so gasilci PGD Piran, PGD Sečovlje, PGD Nova vas, gasilska brigada Koper.

Požar so s skupnimi močmi uspeli lokalizirati ob 18. uri, slovenski gasilci so se takrat poslovili, na delu pa so ostali še hrvaški, ki so vse do jutra opravljali požarno stražo. Požar so popolnoma pogasili v soboto zjutraj.

mulino požar hotel casino golf
Komentator aligator
23. 11. 2025 16.47
Avtek pa servisiral hišnikov pomočnik
enajstdvanajst1
23. 11. 2025 16.29
+1
električne polnilce za avtomobile dati čisto na konec parkirišč daleč od zgradb. Avto se pri polnjenju pač vnel in najlazje jim je bilo narediti čisto polegzgradbe in zaradi nekaj metrov kabla zdaj zgorelo poslopje
Big dick
23. 11. 2025 16.16
-7
Bosta Tanja in Roberto nakazala, bomo že kako tudi to uredili tudi, če je na hrvaški strani. Morda pa krije Volkwagen.
Wyatt
23. 11. 2025 16.37
+3
Vozilo za golf, ne Golf.
