Prve fotografije jame, kjer so umrli potapljači: niso imeli primerne opreme?

Član potapljaške ekipe, ki je na Maldivih izvlekla trupla italijanskih potapljačev, je dejal, da oprema, s katero so jih našli, 'ni bila optimalna'. Slike iz notranjosti jame, kjer so v začetku tega tedna odkrili štiri Italijane, je posnel finski potapljač Sami Paakkarinen, ki je italijanskim medijem povedal, da so bila trupla skupaj v enem delu jame, ki je po njegovih besedah zelo globok in zelo zahteven.

Paakkarinen je skupaj s potapljačem Patrikom Grönqvistom zaslovel po dokumentarcu Diving into the Unknown (Potapljanje v neznano), ki je dokumentiral njuno vlogo pri potapljaškem incidentu v jami Plura na Norveškem leta 2014. Domneva se, da gre za najhujšo potapljaško nesrečo v tej majhni državi, ki je priljubljena turistična destinacija zaradi niza koralnih otokov. Pričakuje se, da bodo štiri trupla, najdena v začetku tega tedna, v soboto prepeljali v Italijo, obdukcija pa bo opravljena v prihodnjih dneh, poroča BBC.

Potapljač v jami na Maldivih FOTO: NEVA DIVERS

Paakkarinen je za časopis La Repubblica povedal, da je ekipa, ko je našla trupla, ugotovila, da bi lahko bil vzrok nesreče tragična človeška napaka, vendar bodo na koncu preiskovalci morali ugotoviti, kaj se je zgodilo. Prav tako je dejal, da so bili potapljači v jami po tem, kar so videli, brez ustrezne opreme. Pojasnil je, da se on in njegovi kolegi reševalci nikoli ne bi podali v takšno okolje brez potapljaškega koluta ali vodilne vrvi za varnost, znane kot Ariadnina nit.

Spomnimo Na Maldivih so po tragični nesreči iz globoke podvodne jame potegnili vsa štiri trupla potapljačev. Vsi pa so umrli skupaj v najbolj oddaljenem delu jame. Na kopno so prinesli tudi njihove kamere in potapljaško opremo. Vse bodo podrobno pregledali, saj bosta gradivo in oprema preiskovalcem pomagala pri rekonstrukciji nesreče, ki bi lahko bila tudi posledica Venturijevega učinka.