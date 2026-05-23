Tujina

Prve fotografije jame, kjer so umrli potapljači: niso imeli primerne opreme?

Male, 23. 05. 2026 10.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A.K.
Potapljač v jami na Maldivih

Objavljene so prve fotografije globokomorske jame na Maldivih, kjer je umrlo pet italijanskih potapljačev, medtem ko preiskovalci še vedno preiskujejo, kaj se je zgodilo. Fotografije je posnel eden od treh profesionalnih potapljačev iz Finske, ki so pomagali, da bi izvlekli štiri trupla, ujeta v podvodnih jamah.

Član potapljaške ekipe, ki je na Maldivih izvlekla trupla italijanskih potapljačev, je dejal, da oprema, s katero so jih našli, 'ni bila optimalna'. Slike iz notranjosti jame, kjer so v začetku tega tedna odkrili štiri Italijane, je posnel finski potapljač Sami Paakkarinen, ki je italijanskim medijem povedal, da so bila trupla skupaj v enem delu jame, ki je po njegovih besedah zelo globok in zelo zahteven.

Paakkarinen je skupaj s potapljačem Patrikom Grönqvistom zaslovel po dokumentarcu Diving into the Unknown (Potapljanje v neznano), ki je dokumentiral njuno vlogo pri potapljaškem incidentu v jami Plura na Norveškem leta 2014.

Domneva se, da gre za najhujšo potapljaško nesrečo v tej majhni državi, ki je priljubljena turistična destinacija zaradi niza koralnih otokov. Pričakuje se, da bodo štiri trupla, najdena v začetku tega tedna, v soboto prepeljali v Italijo, obdukcija pa bo opravljena v prihodnjih dneh, poroča BBC.

FOTO: NEVA DIVERS

Paakkarinen je za časopis La Repubblica povedal, da je ekipa, ko je našla trupla, ugotovila, da bi lahko bil vzrok nesreče tragična človeška napaka, vendar bodo na koncu preiskovalci morali ugotoviti, kaj se je zgodilo.

Prav tako je dejal, da so bili potapljači v jami po tem, kar so videli, brez ustrezne opreme. Pojasnil je, da se on in njegovi kolegi reševalci nikoli ne bi podali v takšno okolje brez potapljaškega koluta ali vodilne vrvi za varnost, znane kot Ariadnina nit.
Spomnimo

Na Maldivih so po tragični nesreči iz globoke podvodne jame potegnili vsa štiri trupla potapljačev. Vsi pa so umrli skupaj v najbolj oddaljenem delu jame. Na kopno so prinesli tudi njihove kamere in potapljaško opremo. Vse bodo podrobno pregledali, saj bosta gradivo in oprema preiskovalcem pomagala pri rekonstrukciji nesreče, ki bi lahko bila tudi posledica Venturijevega učinka.

Razlagalnik

Ariadnina nit je v jamarstvu in jamskem potapljanju nujno varnostno orodje, ki ga predstavlja neprekinjena vodilna vrv. Ime izvira iz grške mitologije, kjer je princesa Ariadna pomagala Tezeju najti pot iz labirinta s pomočjo klopčiča volne. V potapljanju ta vrv omogoča potapljačem, da se varno vrnejo do izhodišča ali vhoda v jamo, tudi če pride do popolne izgube vidljivosti zaradi usedlin, mešanja vode ali okvare luči.

Venturijev učinek je fizikalni pojav, pri katerem se hitrost tekočine poveča, ko teče skozi zožitev, kar povzroči padec tlaka. V podvodnih jamah lahko ta pojav ustvari zelo močne in nepredvidljive vodne tokove, ko voda teče skozi ozke prehode. Ti tokovi lahko potapljače presenetijo, jih potisnejo v nevarne smeri ali jim močno otežijo gibanje, kar predstavlja veliko tveganje za varnost, zlasti če potapljači niso pripravljeni na takšne hidrodinamične sile.

Jamsko potapljanje velja za eno najzahtevnejših oblik potapljanja, saj potapljači nimajo neposrednega dostopa do površja. V primeru težav se ne morejo preprosto dvigniti na zrak, temveč morajo najti pot nazaj skozi pogosto zapletene in ozke rove. Poleg tega je v jamah prisotna popolna tema, možnost zagozditve v ozkih prehodih ter nevarnost hitrega dviga usedlin z dna, kar lahko v trenutku popolnoma izniči vidljivost in povzroči dezorientacijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI3

Ici
23. 05. 2026 11.38
Očitno gre za popolno neupoštevanje vseh varnostnih standardov in v tem primeru je bil smrt le logična posledica. Nikakor pa tragedija in nesreča.
Slash
23. 05. 2026 11.06
Wow, kok lepo 🤩, moram it kdaj pogledat !
kuš?ar
23. 05. 2026 11.06
Pa kaj ne briga, kaj ima to z Slovenijo?
