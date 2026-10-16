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Prve fotografije po operaciji, papež že daroval mašo

Rim, 16. 10. 2026 15.21 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Papež Leon XIV.

Papež Leon XIV. je v rimski bolnišnici Gemelli, kjer okreva po operaciji na pljučih, daroval mašo, so sporočili iz Vatikana. Ob tem so objavili prve fotografije svetega očeta po operaciji, poročajo tuje tiskovne agencije. Zdravniki pa so sporočili, da nove preiskave potrjujejo, da se papeževo splošno zdravstveno stanje postopoma izboljšuje.

Papež se je med mašo v 10. nadstropju bolnišnice v pridigi zahvalil zdravnikom, medicinskim sestram in pomožnemu osebju za njihovo vsakodnevno skrb za bolnike, ter zlasti za vse, kar so storili in delajo zanj, so sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada. Navedli so še, da so se maše udeležili osebje bolnišnice ter pripadniki vatikanske žandarmerije.

Ob tem so v Vatikanu objavili prve fotografije Leona XIV. po operaciji. Na njih je videti papeža v zelenem mašnem plašču, kako daruje mašo.

Napovedali so še, da bo papež opravil nedeljsko molitev angelovega češčenja, a niso pojasnili, kje in v kakšni obliki naj bi potekala molitev.

Zdravniki so medtem po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News danes sporočili, da nove krvne preiskave in rentgenska slika prsnega koša potrjujejo postopno izboljšanje papeževega splošnega stanja. Dodali so, še izvajajo fizioterapijo za dihalne organe, in poudarili, da Leon XIV. samostojno opravlja običajne dnevne dejavnosti.

Med torkovo operacijo so zdravniki 71-letnemu papežu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. Pozneje so potrdili, da je bil ta rakav in da so mu zato odstranili spodnji del desnega pljučnega krila. Ob tem Leon XIV. čaka na rezultate biopsije, ki bodo pokazali, ali bo potreboval nadaljnje zdravljenje. Po prvotnih napovedih naj bi njegovo okrevanje trajalo en teden, avdience so odpovedali do 20. oktobra.

V Vatikanu medtem nadaljujejo pripravo papeževega potovanja v Latinsko Ameriko, v okviru katerega naj bi med 6. in 17. novembrom obiskal Urugvaj, Argentino in Peru. Danes je vatikanska tiskovna služba objavila seznam novinarjev in fotografov, ki bodo lahko potovali s papežem na letalu, česar pa po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ne bi smeli razumeti kot uradne potrditve papeževega obiska.

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KOMENTARJI4

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bergman
16. 10. 2026 16.55
To je še en dokaz več, da bog ne obstaja, če bi, bi mu sigurno pomagal vsaj njemu, če ne drugim! Zato se pa sprašujem kaj ljudem "fali" v glavah, da še vedno tako slepo verujejo v tega boga pa naj bo to naš bog, alah, buda in ne vem še kdo! Pa prav zaradi teh bogov je na zemlji največ vojn!!!
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0 0
cmax
16. 10. 2026 15.47
Kaj to pomeni "daroval" mašo??' Kaj je "daroval" ??? Komu je kaj "daroval" ???
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+1
1 0
dobrabejba35
16. 10. 2026 15.46
Jaz mu privoščim da se reši raka, ampak dvomim da bo tako enostavno
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-1
1 2
kunccix
16. 10. 2026 15.43
Daroval pravljice? Omg
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+1
1 0
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