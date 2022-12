Prve fotografije razbitin hrvaškega miga-21

V iskanju in reševanju pilotov je sodelovalo 197 ljudi, hrvaški vojski pa so pomagali pripadniki civilne zaščite, hrvaške gorsko-reševalne službe in gasilci. Trukalj je dejal, da so oba pilota našli v zelo kratkem času.

Turkalj je sicer ob tem dejal, da ne ve, v kakšnem stanju je črna skrinjica, prav tako ni mogel pojasniti, kakšne podrobnosti bi lahko podatki iz nje odkrili. "Vse je odvisno od županijskega državnega tožilca in vojaških preiskovalcev. Ogled kraja so poleg vojske opravili preiskovalci letalskih nesreč in kriminalistična policija. Če bo potrebno, bodo izvedli dodaten ogled."

Brigadir Ivan Turkalj je sporočil, da so našli vse dele strmoglavljenega letala, vključno s črno skrinjico. Pri transportu ostankov letala v Zagreb so sodelovali pripadniki Poveljstva za podporo. "V gozdu je sicer raztresenih nekaj manjših delov, ki jih še vedno pobiramo," je dejal novinarjem.

Prestreznik mig-21 je strmoglavil v torek okrog 14. ure na nenaseljenem gozdnatem območju v bližini mesta Slatina v Virovitiško-podravski županiji. Pilota sta pred katapultiranjem sporočila, da imata težave z motorjem letala. Zanju pa to ni prvi incident med vojaškim poletom, čeprav sta Polkovnik Zvonimir Milatović in major Ivan Lukan izkušena letalca.

Oba pa sta v preteklosti že bila udeležena v incidentih z letali mig-21. Lukanu je med enem od letov ugasnil motor, ki ga je kasneje uspel zagnati, Milatoviću pa se je med letom pokvaril motor, odpadel pa mu je del levega krila. Oba sta bila odlikovana, ker sta uspela v težkih okoliščinah preprečiti strmoglavljenje letala.

Na Hrvaškem nesreče z letali mig-21 niso redkost. Septembra 2010 sta na vaji letalstva in protizračne obrambe na vadišču padli dve letali mig-21, ki sta trčili med letom. Samo dve leti kasneje je ravno tako migu-21 v bližini zagrebškega letališča med poskusnim letom odpadla pilotska kabina. Na dan zmage in domovinske hvaležnosti leta 2014 pa je mig-21 zagorel in strmoglavil blizu Zagreba.

Mikojan-Gruevičev mig-21 je bil eden od najbolj naprednih lovcev, ki je slovel po svoji hitrost in sposobnosti manevriranja. Zelo dobro se je izkazal tudi v vietnamski vojni, kjer so vietnamski piloti sestrelili več ameriških letal in si pridobili naziv asa. Gre za najbolj razširjeno lovsko letalo, saj so jih izdelali več kot 15.000, v uporabi pa je bilo 15 verzij letala. Mige-21 naj bi hrvaška vojska uporabljala do leta 2024, ko jih bodo v skladu z načrti zamenjali z 12 letali Dassault Rafale F3R.