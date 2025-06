Prve fotografije razbitine, ki je vzela milijonarjevo življenje

Jadrnica je od brodoloma naprej ležala v globini približno 50 metrov na morskem dnu pred pristaniščem v ribiški vasi Porticello blizu Palerma. Potem ko so z nje odrezali 72-metrski jambor, ki se je v nesreči prelomil, sta jo danes na površje dvignila dva ladijska žerjava, med katerima zdaj leži.

56-metrska lepotica je v nekaj minutah potonila 19. avgusta zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella zajelo hudo neurje. Na krovu plovila je bilo v času nesreče 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi.

V nesreči je umrlo sedem ljudi, med njimi šest gostov in glavni kuhar. Med gosti so umrli 59-letni Mike Lynch, njegova 18-letna hčerka Hannah in štirje prijatelji. Goste je povabil Lynch, ki je želel proslaviti oprostilno sodbo v obsežnem sodnem procesu v ZDA, povezanem z obtožbami o goljufiji.

Italijansko državno tožilstvo zaradi brodoloma preiskuje novozelandskega kapitana jahte Jamesa Cutfielda, strojnega častnika ter stražarja. Obtoženi so večkratnega uboja iz malomarnosti in krivdnega brodoloma.