Prve kasetne bombe že v Ukrajini: 'Uporabljajo jih ustrezno'

Ukrajina je obljubila, da bodo bombe uporabljene le za odstranitev koncentracij ruskih sovražnih vojakov. "Uporabljajo jih ustrezno," je dejal Kirby. "Uporabljajo jih učinkovito in dejansko vplivajo na ruske obrambne formacije in rusko obrambno manevriranje."

Kasetno strelivo vsebujejo več manjših bomb in te se po izstrelitvi razpršijo nad širokim območjem. Namenjene so uničevanju tankov in druge opreme ter vojakov, saj lahko zadenejo več tarč naenkrat. A za njimi ostane veliko streliva, ki ne eksplodira in predstavlja nevarnost za civiliste po spopadih tudi desetletja kasneje. Konvencijo o prepovedi kasetnih bomb je podpisalo več kot 120 držav članic, med katerimi pa ni ZDA in Rusije.

Rusija je podobne kasetne bombe uporabljala v Ukrajini, odkar je lani začela obsežno invazijo, tudi na civilnih območjih. Ruski predsednik Vladimir Putin se je odzval na odločitev ZDA, da pošljejo bombe, in dejal, da ima njegova država podobno orožje in da ga bo uporabila, "če bo uporabljeno proti njim".