Prve občinske volitve v Gazi po dveh desetletjih

Prebivalci Gaze že približno 20 let živijo brez rednih volitev, v razmerah izraelskega bombardiranja, ponavljajočega se razseljevanja in avtoritarnega upravljanja. Ta konec tedna se naj bi razmere, kot poroča The New York Times , vsaj delno spremenile z občinskimi volitvami v mestu Deir al-Balah, enem redkih krajev, kjer izraelska vojska v zadnjih dveh letih ni izvedla obsežne kopenske ofenzive. Volitve zajemajo okoli 70.000 volilnih upravičencev in za mnoge pomenijo prvo priložnost v življenju, da sodelujejo pri odločanju o lokalnih zadevah. Prebivalci upajo predvsem na izboljšave pri oskrbi z vodo, kanalizaciji, elektriki in drugih osnovnih storitvah.

Deir al-Balah FOTO: Profimedia

Volitve organizira Palestinska oblast, kar je politično občutljivo, saj jo je leta 2007 Hamas nasilno odstranil in prevzel oblast. Hamas sicer še vedno nadzoruje večino območja, a je tokrat javno podprl izvedbo volitev in obljubil, da se vanje ne bo vmešaval. Dogodek hkrati predstavlja poskus Palestinske oblasti, da znova utrdi svojo vlogo v Gazi, kar je v nasprotju s prizadevanji Izraela, ki po napadu Hamasa 7. oktobra 2023 skuša Palestinski oblasti preprečiti vsakršen vpliv na tem območju. Kandidati nastopajo na štirih uradno neodvisnih listah, čeprav so nekateri povezani s Fatahom, vladajočo stranko Palestinske oblasti. Programi so pragmatični in osredotočeni na osnovne storitve, ki naj bi jih bilo mogoče izboljšati tudi brez velikih infrastrukturnih projektov.

