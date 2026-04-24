Prve občinske volitve v Gazi po dveh desetletjih

Prebivalci Gaze že približno 20 let živijo brez rednih volitev, v razmerah izraelskega bombardiranja, ponavljajočega se razseljevanja in avtoritarnega upravljanja. Ta konec tedna se naj bi razmere, kot poroča The New York Times , vsaj delno spremenile z občinskimi volitvami v mestu Deir al-Balah, enem redkih krajev, kjer izraelska vojska v zadnjih dveh letih ni izvedla obsežne kopenske ofenzive.
Volitve zajemajo okoli 70.000 volilnih upravičencev in za mnoge pomenijo prvo priložnost v življenju, da sodelujejo pri odločanju o lokalnih zadevah. Prebivalci upajo predvsem na izboljšave pri oskrbi z vodo, kanalizaciji, elektriki in drugih osnovnih storitvah.
Volitve organizira Palestinska oblast, kar je politično občutljivo, saj jo je leta 2007 Hamas nasilno odstranil in prevzel oblast. Hamas sicer še vedno nadzoruje večino območja, a je tokrat javno podprl izvedbo volitev in obljubil, da se vanje ne bo vmešaval.
Dogodek hkrati predstavlja poskus Palestinske oblasti, da znova utrdi svojo vlogo v Gazi, kar je v nasprotju s prizadevanji Izraela, ki po napadu Hamasa 7. oktobra 2023 skuša Palestinski oblasti preprečiti vsakršen vpliv na tem območju.
Kandidati nastopajo na štirih uradno neodvisnih listah, čeprav so nekateri povezani s Fatahom, vladajočo stranko Palestinske oblasti. Programi so pragmatični in osredotočeni na osnovne storitve, ki naj bi jih bilo mogoče izboljšati tudi brez velikih infrastrukturnih projektov.
Po mnenju opazovalcev in prebivalcev so volitve predvsem simbolične. Kot je za The New York Times poudaril palestinski kolumnist Akram Atallah: "Za Palestince so te volitve potrditev življenja kljub vsem smrtem, ki so jim bili priča med vojno, ne pa zagotovilo za resne spremembe." Tudi skeptiki opozarjajo, da mesto potrebuje ogromna sredstva za obnovo, ki jih lokalna oblast sama ne more zagotoviti.
Kljub temu mnogi vidijo v volitvah pomemben prvi korak, pilotni projekt, ki bi lahko, če bo uspešen, odprl vrata podobnim procesom drugod po Gazi in vsaj delno obnovil zaupanje v lokalno upravljanje.
