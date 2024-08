Prve podrobnosti: letalo naj bi strmoglavilo s hitrostjo 440 km/h

Po poročanju brazilskega medija Globo je letalo iz južne brazilske regije Parana v Sao Paulo vzletelo ob 11.46, let pa je nemoteno potekal do 12.20. Po 24 minutah se je dvignilo, dokler ni ob 12.23 doseglo 5000 metrov nadmorske višine. Na tej višini je nadaljevalo z letenjem do 13.21, ko je začelo izgubljati višino.

Brazilska agencija za civilno letalstvo je sporočila, da gre za letalo ATR-72-500 podjetja Voepass. Izdelano je bilo leta 2010 in je bilo v dobrem stanju. Vsi štirje člani posadke so bili usposobljeni in so imeli veljavne licence. Takšna letala izdeluje francoski ATR, eden največjih proizvajalcev letal na svetu. Po njihovih navedbah lahko ATR-72-500 leti z največjo hitrostjo 511 km/h. Dolg je 27 metrov, največja teža, ki jo letalo lahko nosi med uporabo, pa je sedem ton.

Ob morebitnem nastanku žleda, ki bi lahko vplival na nesrečo, so se oglasili tudi vremenoslovci, ki pravijo, da je kraj, kjer se je zgodila nesreča, na vremensko nestabilnem območju in da obstaja 35-odstotna možnost nastanka ledu.