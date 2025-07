Rakete sistemov Patriot se lahko uporabljajo za prestrezanje letal, balističnih in manevrirnih raket. Cilje lahko zadenejo na razdalji približno 100 kilometrov in na višini do 30 kilometrov. Mobilna izstrelitvena postaja je podobna velikemu tovornjaku in vsebuje do štiri izstrelitvene zabojnike.

V torek je po telefonu spregovoril še v ekskluzivnem pogovoru za BBC. Precejšen del intervjuja je posvetil svojemu razočaranju nad ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Kot je povedal, je ob kar štirih različnih priložnostih menil, da je dogovor z Rusijo o koncu vojne v Ukrajini mogoč.

"Razočaran sem nad njim, vendar še nisem opravil z njim. Sem pa razočaran."

Na vprašanje, ali zaupa ruskemu voditelju, je odgovoril: "Ne zaupam skoraj nikomur."

Na vprašanje, kako bo prepričal Putina, da ustavi prelivanje krvi v Ukrajini, je ameriški predsednik odgovoril: "Delamo na tem. Midva imava odličen pogovor. Jaz mu rečem: 'To je dobro, mislim, da smo blizu zaključka,' in potem on gre in poruši stavbo v Kijevu."

Spomnimo, Rusija, ki je svojo invazijo na Ukrajino začela leta 2022, je v zadnjih tednih okrepila napade z brezpilotnimi letali in raketami na ukrajinska mesta, kar je povzročilo ogromne žrtve med civilisti.

Putin trdi, da si tudi on želi miru, vendar vztraja, da je treba najprej odpraviti tisto, kar imenuje "temeljni vzroki" vojne. Trdi, da je vojna posledica zunanjih groženj ruski varnosti iz Kijeva, Nata in "kolektivnega Zahoda".

V intervjuju iz Ovalne pisarne je ameriški predsednik podprl tudi Nato, ki ga je nekoč označil za zastarelega, in potrdil svojo podporo načelu skupne obrambe organizacije. Zdi se mu "neverjetno", da so se voditelji Nata dogovorili o povečanju obrambnih izdatkov na 5 % svojega gospodarskega proizvoda. "Nihče ni mislil, da je to mogoče," je še dejal.

Povedal je, da še vedno verjame v kolektivno obrambo, ker to pomeni, da se manjše države lahko branijo pred večjimi.