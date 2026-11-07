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Prve razpoke: Trump izgublja popolni nadzor nad republikanci?

Washington, 07. 11. 2026 11.34 pred 46 minutami 1 min branja 14

Avtor:
STA K.H.
Donald Trump

Bela hiša je v petek izrazila presenečeno ogorčenje nad odločitvijo sopredsednice nacionalnega odbora republikanske stranke Casey "KC" Crosbie, da se bo januarja potegovala za položaj predsednice odbora. Predsednik Donald Trump si je namreč že izbral svojega kandidata Joeja Grutersa.

Komentatorji v odločitvi Crosbie vidijo prvo razpoko v popolnem nadzoru Donalda Trumpa nad stranko, ki je na torkovih vmesnih volitvah utrpela hud poraz, navaja portal Axios.

Casey "KC" Crosbie je kandidaturo napovedala v četrtek v pismu 168 članom odbora stranke, v katerem je pozvala k spremembam po volilnem porazu, zaradi katerega so republikanci izgubili večino v obeh domovih kongresa. "Torkovi rezultati so pomenili resen poraz. Dolžni smo si iskreno analizo razlogov zanj," je zapisala.

Crosbie je sopredsednica nacionalnega odbora republikanske stranke (RNC) od januarja lani, pred tem je bila blagajničarka odbora. Od leta 2012 je tudi predstavnica republikanske stranke iz Kentuckyja v nacionalnem odboru. Joe Gruters je medtem predsednik RNC postal avgusta lani.

Neimenovani predstavnik vlade je za Axios povedal, da v primeru zmage Crosbiejeve na januarskih volitvah Trump in predstavniki njegove vlade ne bodo več sodelovali na dogodkih za zbiranje denarja za stranko. Odboru naj bi predsednik ZDA prav tako prepovedal uporabo njegove podobe in podpisa v pozivih za zbiranje političnih sredstev.

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KOMENTARJI14

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M_teoretik
07. 11. 2026 12.26
Svet si bo oddahnu!?
Odgovori
0 0
M_teoretik
07. 11. 2026 12.28
... le kampanjona Putin in Netanjahu Ne!?
Odgovori
0 0
M_teoretik
07. 11. 2026 12.26
Ne le, da izgublja popoln nadzor nad republikanci, posledično tud popoln nadzor nad vodenjem države. Kralju je padle krona z glave!?
Odgovori
0 0
Hihitalec
07. 11. 2026 12.22
Samo vozi škodljivec
Odgovori
+2
2 0
Eos_5
07. 11. 2026 12.14
zdrahar, čas je da greš
Odgovori
+2
2 0
Ankh Mihael
07. 11. 2026 12.12
Vse je vnaprej dogovorjena igra za poslušne - vodene glodalce. Trump je kralj!!!
Odgovori
+0
1 1
M_teoretik
07. 11. 2026 12.16
Kralju je na zadnjih volitvah krona dol palda!?
Odgovori
+1
2 1
zmerni pesimist
07. 11. 2026 12.08
Zanimivo
Odgovori
+1
1 0
daedryk
07. 11. 2026 12.02
mazohist
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
07. 11. 2026 12.00
Gospod Tramp zate je kramp.Drži se ga.
Odgovori
+2
3 1
jank
07. 11. 2026 11.50
Tako se bo začelo dogajati v sekti SDS, ko bo njihov Trump močno popušil. Najprej 6.12.!
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+5
8 3
2mt8
07. 11. 2026 11.57
Trumpa ne mara nihče, ampak levičarji z rdečo zvezdo in Sorosem pa tudi niso svetla prihodnost za svet.
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-5
1 6
Duš-koš
07. 11. 2026 12.03
ne Jank, le Vsemogočni IJJ je naša svetla prihodnost. Ajoj.
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
07. 11. 2026 12.19
Pri JJ je svetlo le tam, kjer bi morali biti lasje!?
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+1
1 0
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