Prve razpoke: Trump izgublja popolni nadzor nad republikanci?

Komentatorji v odločitvi Crosbie vidijo prvo razpoko v popolnem nadzoru Donalda Trumpa nad stranko, ki je na torkovih vmesnih volitvah utrpela hud poraz, navaja portal Axios.

Casey "KC" Crosbie je kandidaturo napovedala v četrtek v pismu 168 članom odbora stranke, v katerem je pozvala k spremembam po volilnem porazu, zaradi katerega so republikanci izgubili večino v obeh domovih kongresa. "Torkovi rezultati so pomenili resen poraz. Dolžni smo si iskreno analizo razlogov zanj," je zapisala.

Crosbie je sopredsednica nacionalnega odbora republikanske stranke (RNC) od januarja lani, pred tem je bila blagajničarka odbora. Od leta 2012 je tudi predstavnica republikanske stranke iz Kentuckyja v nacionalnem odboru. Joe Gruters je medtem predsednik RNC postal avgusta lani.

Neimenovani predstavnik vlade je za Axios povedal, da v primeru zmage Crosbiejeve na januarskih volitvah Trump in predstavniki njegove vlade ne bodo več sodelovali na dogodkih za zbiranje denarja za stranko. Odboru naj bi predsednik ZDA prav tako prepovedal uporabo njegove podobe in podpisa v pozivih za zbiranje političnih sredstev.