Prve Trumpove poteze: razglasitev izrednih razmer, preimenovanje Mehiškega zaliva

Med drugim naj bi z izvršnim ukazom ukinil pravico do azila, odpravil pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA in razglasil izredne razmere na ameriško-mehiški meji, s čimer želi zatreti nezakonito priseljevanje. "Najprej bo razglasil izredne razmere na južni meji," je v svojem inavguracijskem govoru dejal Trump, pri čemer je požel stoječe ovacije prisotnih v Kapitolu.

Donald Trump je zaprisegel kot 47. predsednik ZDA. Že v naslednjih urah po inavguraciji pa naj bi podpisal več kot 50, po nekaterih napovedih celo blizu 100 izvršnih ukazov. "Z eno potezo peresa bom preklical na desetine destruktivnih in radikalnih ukazov in dejanj Bidnove administracije," je napovedal Trump.

Kot poroča ameriški ABC, naj bi med drugim podpisal tudi ukaz o preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv. Po ameriški zakonodaji imajo predsedniki pooblastilo za preimenovanje geografskih regij, vendar morajo to storiti z izvršnim ukazom. Trump je že na januarski tiskovni konferenci na posestvu v Mar-a-Lagu izjavil, da bo spremenil ime in poudaril, da je zaliv "ameriški", a da ga trenutno vodijo karteli. "Spremenili bomo ime Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv," je takrat dejal Trump. "Kako lepo ime. In primerno je. Primerno je. In Mehika mora prenehati dovoliti milijonom ljudi, da se zlivajo v našo državo," je dodal.

NBC News poroča, da naj bi z izvršnimi ukrepi omogočil več vrtanja, tako na morju kot na kopnem, ukinil naj bi zamrznitev izvoza zemeljskega plina in prekinil financiranje ukrepov za omilitev podnebnih sprememb. "Razglasil bom izredne razmere na področju energetike. Vrtali bomo, punčka, vrtali," je Trump dejal v govoru.

Poleg tega naj bi odpravil zaščito za transspolne osebe in ukinil programe za raznolikost, pravičnost in vključevanje znotraj zvezne vlade. Z ukazom naj bi razglasil, da bo zvezna vlada priznala samo dva nespremenljiva spola: moški in ženski.