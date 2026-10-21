Prvenstvo v njuhanju tobaka

Ste si kdaj želeli nastopiti na prvenstvu v njuhanju tobaka? Verjeli ali ne, tudi v tej nenavadni disciplini se nekateri potegujejo za naslov najboljšega. V Nemčiji vsako leto prirejajo prav posebno tekmovanje, na katerem imajo tekmovalci za svoj podvig le minuto časa. Nekateri se nanj odpravijo tudi 400 kilometrov daleč. In čeprav se vse skupaj sliši kot šala, tekmovalci svojo nalogo jemljejo še kako resno. Komu je tekmovanje šlo najbolj v nos?