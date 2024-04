'Prvi boj v vesolju': Izraelske sile uničile raketo nad črto Kármán

Gre za prvi primer, ko je bila uspešno prestrežena sovražna raketa v vesolju, poroča portal Gizmodo, ki zagotavlja obveščevalne podatke in analize. Odgovornost za napad so prevzeli jemenski uporniki Hutijevci, ki že od leta 2015 obsežno uporabljajo rakete in brezpilotna letala, ki jim jih dobavlja Iran.

Kot poroča Haaretz, so izraelske obrambne sile uspešno preprečile incident, potem ko naj bi jemenske sile izstrelile raketo iranske proizvodnje, ciljale pa naj bi na Eilat, izraelsko mesto na obali Rdečega morja. Raketa naj bi bila prestrežena in uničena 100 kilometrov nad morsko gladino, nad tako imenovano črto Kármán, ki je predlagana meja med zemeljsko atmosfero in vesoljem.

Hareetz je poročal, da je bila uničena raketa Ghadr, izboljšana različica rakete Shabab 3, šlo pa naj bi za napad z najdaljšim dosegom, ki so ga doslej poskusili Hutijevci. Kot je incident označil Telegraph, gre za "prvi boj v vesolju".

Po besedah astronoma Jonathana McDowella je bilo nad Kármánom že veliko primerov prestrezanja rakete v vesolju. Vendar so vsi prejšnji primeri vključevali naprave za prestrezanje izstrelkov, ki so ciljali na rakete, ki jih je ista stran izstrelila za namene testiranja, medtem ko je to prvi primer, ko je raketa uspešno prestregla prihajajočo raketo nasprotnika v vesolju, je za Gizmodo pojasnil McDowell, strokovnjak za vesoljske izstrelitve.

Obrambni sistemi za balistične izstrelke se sicer na splošno ukvarjajo bolj z grožnjami znotraj zemeljske atmosfere. A sistem Arrow 2, ki ga upravlja IDF in je zasnovan posebej za prestrezanje balističnih izstrelkov, se od drugih sistemov protiraketne obrambe razlikuje po svoji zmožnosti zadeti tarče na velikih višinah in očitno v vesolju. Balistična raketa, kot je ta, ki so jo izstrelili Hutijevci, običajno sledi suborbitalni poti, da dostavi eno ali več bojnih glav na vnaprej določeno območje. Ta tehnologija izvira iz rakete V-2, ki so jo razvili nacisti, prve balistične rakete, uporabljene v vojskovanju.

Pogodba o vesolju (OST), uradno znana kot Pogodba o načelih, ki ureja dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi, prepoveduje namestitev jedrskega orožja ali drugega orožja za množično uničevanje v vesolju. Izrecno pa ne prepoveduje konvencionalnega orožja, niti ne obravnava prestrezanja raket v vesolju. Skladno s tem se zdi, da uničenje konvencionalne balistične rakete s sistemom Arrow – tudi če se zgodi nad črto Kármán – ne krši OST.

Balistična raketa sicer zelo verjetno ni prišla nikamor blizu zemeljske orbite, tako da ta incident verjetno ni povzročil nevarnih orbitalnih odpadkov. Dejansko bodo "posledice za vesoljsko varnost v prvi vrsti odvisne od višine prestrezanja," je dejal Tomas Hrozensky, višji znanstveni sodelavec na Evropskem inštitutu za vesoljsko politiko. "Pojav in povečanje prestrezanja, zlasti na višjih nadmorskih višinah, bi zagotovo imela negativne in zaskrbljujoče učinke na varnost in trajnost vesoljskega okolja."

A kot navaja Gizmodo, ta incident ne dokazuje le napredka v izraelski obrambni tehnologiji, temveč vzpostavlja novo paradigmo v strateških vojaških vidikih.