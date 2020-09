Prvi človek s hivom, ki je ozdravel, izgubil bitko z rakom

Potem, ko je Brown prejšnji teden razkril, da ponovno boleha za levkemijo je mednarodna organizacija International Aids Society (IAS) danes sporočila njegovo smrt. Preminil na svojem domu v Palm Springsu v Kaliforniji. Predsednica IAS Adeeba Kamarulzaman je v imenu organizacije izrekla sožalje Timotejevemu partnerju, njegovi družini in prijateljem. "Timothyju in njegovemu zdravniku Geru Hutterju smo zelo hvaležni, ker so znanstvenikom odprli vrata, da raziščejo in odkrijejo, da je HIV lahko ozdravljiv."

Daily Mail piše, da so Brownu HIV diagnosticirali med študijem v Berlinu leta 1995. Desetletje pozneje so mu diagnosticirali levkemijo, rak, ki prizadene kri in kostni mozeg. Za zdravljenje levkemije je njegov zdravnik z berlinske univerze takrat uporabil metodo presaditve matičnih celic darovalca z redko gensko mutacijo, ki mu je omogočila naravno odpornost pred hivom. Zdravnik je upal, da bo s to metodo pacient lahko premagal obe bolezni. Brown je prestal dva nevarna in boleča postopka, vendar so se izkazala za uspešna. Leta 2008 so razglasili, da je ozdravljen obeh bolezni in ga, da bi ohranili njegovo anonimnost, poimenovali 'berlinsk pacient'.

Dve leti kasneje se je odločil, da stopi iz sence anonimnosti in preko javnih govorov opozarja na bolezen. Ustanovil je tudi lastno fundacijo. "Sem živ dokaz, da bi lahko odkrili zdravilo za aids," je leta 2012 dejal za tiskovno agenciji AFP. Deset let po ozdravitvi Browna, je z enako metodo ozdravel tudi "londonski pacient" Adam Castillejo, ki je še danes zdrav.