Prvi dan zaprtja države: božično okrašene, a prazne ulice Gradca

V Avstriji je prvi dan popolnega zaprtja javnega življenja za vse. Odprte so le nujne trgovine, gibanje zunaj doma je omejeno. Zaprtje države se bo predvidoma končalo po 20 dneh, a le za cepljene in prebolevnike, za necepljene bo omejitev gibanja ostala. Obiskali smo Gradec in preverili, kakšno je stanje. Odhod od doma je dovoljen le za pot na delo, v šolo, po nujnih nakupih ali za obisk zdravnika. Zaprte so vse nenujne trgovine, frizerji, kozmetični saloni, hoteli za turiste, kulturne ustanove. Enako velja za gostinske obrate, dovoljena sta le prevzem hrane in dostava na dom.