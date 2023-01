'Prvi dan stavk in protestov' proti pokojninski reformi v Franciji

Francoski delavci bi morali po novih pravilih delati dlje, preden bi dobili pokojnino. Nominalna upokojitvena starost bi se tako zvišala z 62 na 64 let. Sindikati trdijo, da prenova pokojninskega sistema ogroža težko izbojevane pravice in za financiranje pokojninskega sistema predlagajo davek na premožne ali večje prispevke delodajalcev. Ankete kažejo, da večina Francozov reformi nasprotuje, poroča AP News .

Sodelujejo tudi policijski sindikati, ki nasprotujejo pokojninski reformi, tisti policisti, ki ne protestirajo, pa se pripravljajo na morebitno nasilje, če se demonstracijam pridružijo še ekstremistične skupine.

Po podatkih železniške uprave SNCF je po Franciji odpovedana večina prevozov, vključno z nekaterimi mednarodnimi povezavami. Približno 20 odstotkov letov s pariškega letališča Orly je odpovedanih, letalske družbe pa opozarjajo na zamude.

Električarji so se zavezali, da bodo v znak protesta zmanjšali dobavo električne energije, približno 70 odstotkov učiteljev v vrtcih in osnovnih šolah pa je po poročanju francoskih medijev napovedalo, da v četrtek ne bodo delali. Pričakuje se, da se bodo protestom pridružili tudi srednješolski dijaški sindikati in blokirali dostop do nekaterih šol.